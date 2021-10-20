Kendi kendine tamir olan telefon ekranı geliştirildi

Kendi kendine tamir olan telefon ekranı geliştirildi

Bilim insanları, telefon ekranlarının kendi kendine tamir olmasını sağlayan yeni bir teknoloji geliştirdi.

Akıllı telefonlar, son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Ancak bu durum, beraberinde bazı sorunları da getiriyor.

Şu anda piyasada olan telefonlar, her ne kadar çeşitli ekran teknolojileriyle korunsa da düşmeye bağlı olarak ekranlar çatlayabiliyor veya tamamen kullanılamaz hale gelebiliyor.

KENDİ KENDİNİ TAMİR EDEN EKRAN

Kanada'daki Concordia Üniversitesi'nden iki araştırmacı, bu sorunu çözebilecek bir yöntem geliştirdi. İkili yaptıkları çalışmalar sonucunda kendi kendini tamir eden telefon ekranı geliştirmeyi başardı.

Yeni teknoloji sayesinde, telefonda meydana gelen çatlaklar bir süre sonra kendi kendine kapanmaya başlıyor.

Araştırma ekibinden Twinkal Patel, "Çiziklerin oda sıcaklığında tamamen düzelmesini sağlamaya odaklandık ve bunu başardık." dedi.

Patel, bu araştırmanın sıcaklığa odaklanması nedeniyle konuyla ilgili benzer çalışmalardan ayrıldığını söylüyor.

Araştırmacı ve makalenin ortak yazarı Pothana Gandhi Nellepalli, “Bu malzemeler kendi kendini iyileştirme mekanizması nedeniyle hasarları ve çatlakları hızla onarabilir. Sonuç olarak, malzemeler tüketicilere zamandan ve paradan tasarruf sağlarken, kullanılan malzemenin ömrünü uzatır ve çevresel yükü azaltır." ifadelerini kullandı.

Geliştirilen polimer teknolojisinin, ileride bataryaların ömrünü de uzatabileceği öne sürüldü.