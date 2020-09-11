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    Kendiliğinden hızlanan Tesla, Çin'de kaza yaptı: 3 ölü 8 yaralı

    Çin'deki sürücüler, Tesla otomobillerinin kendiliğinden hızlandığını belirtiyor. Bu hızlanmaların sonuncusu Çin'in Nanchong şehrinde gerçekleşti ve meydana gelen kazada 3 kişi öldü.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2020 - 17:47
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    Kendiliğinden hızlanan Tesla, Çin'de kaza yaptı: 3 ölü 8 yaralı

    Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, koronavirüse rağmen değer kazanmayı başararak 2020 yılına damga vurdu. Ancak şirket, başarılara rağmen bazı sorunlarla da uğraşmak zorunda.

    Son yıllarda Tesla otomobillerinin kendiliğinden hızlandığını ortaya koyan çok sayıda şikayet bildirildi. Bu yılın başlarında Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), 127 farklı şikayeti gerekçe göstererek Tesla'nın ani hızlanma sorununu inceleme altına aldı.

    tesla

    TESLA İDDİALARI REDDETTİ

    Tesla ise, sürücülerin fren yerine gaza bastığını ve ani hızlanmaların bu şekilde gerçekleştiğini söyledi ve tüm suçlamaları reddetti.

    Tesla, herhangi bir zamanda sürücünün elinin direksiyonda olup olmadığını bile gösterebilen büyük miktarda sürücü verisi depoluyor. Bu nedenle şirket, bu iddialara karşı kanıtları olduğunu söylüyor.

    YENİ KAZA ÇİN'DE 3 CAN ALDI

    Tesla hakkında inceleme devam ederken, 4 farklı ani hızlanma kazası Çin'den geldi. Bu kazaların sonuncusu olan ve Nanchong şehrinde gerçekleşen kazada 3 kişi öldü ve 8 kişi yaralandı.

    Kendiliğinden hızlanan Tesla, Çin'de kazaya neden oldu - İZLE

    Yeni kazanın raporunu henüz yayınlamayan Tesla, bu kazanın da fren yerine gaza basıldığına dair işaretler gösterdiğini açıkladı.

    Öte yandan Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA), Tesla'ya yönelik "istenmeyen hızlanma" iddialarına ilişkin soruşturmasının sonuçlarını henüz açıklamadı.

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