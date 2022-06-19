Keşfe çıkıyoruz: Disney Plus'ın bilinmeyen 9 özelliği

Türkiye'nin çiçeği burnunda dijital içerik platformu Disney Plus hakkında neler biliyorsunuz? İşte öğrendikten sonra uzmanı olacağınız 9 Disney+ özelliği!

Dijital içerik platformu Disney Plus, Türkiye pazarına girdi.

Netflix'in en dişli rakibi olan Disney Plus, yerli yabancı ve orijinal birçok içeriği kullanıcıların hizmetine sunuyor.

"Hayal ettiğinden daha fazlası" sloganı taşıyan Disney Plus'ta neler var ve özellikleri neler merak konusu.

Üyelik satın alan kullanıcılar, özelliklerini keşfetmeye çalışıyor.

Disney Plus'ın çok bilinmeyen ve oldukça işe yarayan özelliklerini inceleyelim.

İçerik indirme

Disney Plus, indirilebilir içerik özelliği ile Netflix'e benziyor. Çevrım dışı olarak da izlemek istediğiniz dizi veya filmi indirme sekmesine dokunarak tüm bir sezonu indirebileceğiniz gibi ihtiyacınız olacak kadar bölümü de indirebilirsiniz.

GroupWatch

Grup saati özelliği Disney+ tarafından TV şovlarını ve filmleri birlikte izlediğiniz her yerden arkadaşlarla birlikte izleme imkanı sunuyor.

GroupWatch, yayınlarınızı otomatik olarak senkronize eder. Böylece grubunuzdaki herkes farklı yerlerde olsa bile içerikleri birlikte izleyebilir.

Etkinlik sahibi, GroupWatch yayını sürerken oynatıcıdan çıkıp Davet Et simgesini seçerek başka kişileri de davet edebilir.

İzleme listesi

Disney Plus'ta kişisel izleme listenizi oluşturabilirsiniz.

Eklemek istediğiniz film veya diziye tıklayın. Ardından "+" sembolüne "İzleme Listem" butonuna tıklayın. İçerik izleme listenize eklenecektir.

Otomatik oynatma

Otomatik oynatma özelliğini isteğinize göre açabilir veya kapatabilirsiniz. Böylece siz devam etmek istemediğiniz sürece, sıradaki bölüme geçilmez.

Disney+ profilinize gidin ve profili düzenle butonuna tıklayın. Ardından çıkan pencereden "Otomatik Oynatma" özelliğini devre dışı bırakın. İşlem tamam.

Koleksiyonlar

Koleksiyonlar aracılığıyla zaman kaybetmeden, ilgi alanınıza uygun içerikleri keşfedebilirsiniz.

Disney+'ın arama kutucuğuna tıklayın ve aşağıda açılan önerilerin en altındaki "Tüm Koleksiyonlar" butonuna tıklayın. Karşınıza çıkan koleksiyonlardan ilgi alanlarınıza göre seçim yapabilirsiniz.

IMAX formatı

IMAX Enhanced çözünürlük, renk, parlaklık, kontrast ve ses açısından en yüksek kalitede evde oynatmayı mümkün kılan bir sertifika programıdır.

Disney+'taki bazı filmleri IMAX Enhanced formatında izleyebilirsiniz.

Orijinal görüntünün yüzde 26 kadar fazlasını görmenizi sağlayan bu format, Disney+'ta şu anda 14 Marvel filminde bulunuyor.

Altyazı kişiselleştirme

Altyazı tipi, boyutu, rengi, arka plan rengi ve daha pek çok şeyi değiştirebilirsiniz.

Sağ üstte yer alan altyazı simgesine tıklayın. Seslendirme ve altyazı ayarlarını yaptıktan sonra en sağdaki dişli butonuna tıklayarak özelleştirebilirsiniz.

PIN kodu oluşturma

Disney+ profilinize PIN kodu ekleyerek güvenlik kiliti oluşturabilirsiniz.

Profilleri düzenleyin seçeneğinden kendi profilinizi seçerek pin kodunuzu koyabilirsiniz.

Ekstralar

Daha bitmedi! Disney+'ta silinen sahneler, kamera arkaları ve diğer bonus içerikler için ekstralar kısmını kullanabilirsiniz.