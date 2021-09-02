Keşfedilen öte gezegenlerin sayısı 4 bin 500'e ulaştı

NASA, 40 yeni öte gezegen keşfedildiğini duyurdu. Böylece şimdiye dek bilinen öte gezegenlerin toplam sayısı 4 bin 500'e kadar çıktı.

Güneş sistemimizdeki tüm gezegenler Güneş'in etrafında döner. Diğer yıldızların etrafında dönen gezegenlere de öte gezegenler deniyor.

Öte gezegenler, yörüngesinde döndüğü yıldızların parlak olması nedeniyle teleskoplar tarafından oldukça zor tespit edilebiliyor.

NASA'nın Ötegezegen Keşif Programı’ndan yapılan açıklamada 40 yeni öte gezegen keşfedildiği duyuruldu. Yeni keşiflerle şimdiye dek bilinen öte gezegenlerin toplam sayısı 4 bin 500'e ulaştı.

Keşif programından yetkililer, resmi Twitter hesabından yaptıkları paylaşımda, gezegenlerin 2009’da fırlatılan Kepler uzay teleskobunun gözlemleri sayesinde bulunduğunu aktardı.

8 BİNE YAKIN ADAY VAR

NASA, onaylanmış tüm öte gezegenlerin bilgilerini içeren çevrimiçi bir veri tabanına sahip. Uzay ajansının araştırmacıları, öte gezegen olabilecek 7 bin 721 gezegen adayını incelemeye devam ediyor. İncelemeler sonucunda öte gezegen olduğu kesinleşen gökcisimleri veritabanına ekleniyor.

Bilim insanları, Güneş sisteminin ötesindeki gezegenleri öte gezegen diye tanımlıyor. Araştırmacılar, çeşitli bilimsel araçlarla bu gezegenlerin boyutlarını, kütlelerini ve hatta neyden yapıldığını belirleyebiliyor.

Ancak gö kbilimciler, bu gezegenlerin keşfinde teleskop gözlemlerine güvenmek zorunda. Zira mevcut teknolojiyle söz konusu gezegenlere bir uzay aracı yollamak çok zor.

Bilinen en yakın öte gezegen ise Proxima Centauri b bile Dünya’dan 4 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor.

NASA, Güneş sisteminden büyük bir hızla uzaklaşan Voyager uzay araçlarının oraya varmasının yaklaşık 75 bin yıl süreceğini belirtiyor.