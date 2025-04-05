Kısa bir gecikmenin ardından Samsung Galaxy S25 Edge lansman tarihi ortaya çıktı

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Samsung Galaxy S25 Edge için daha önce açıklanan 15 Nisan lansman tarihi, beklenmedik bir şekilde ertelenmişti.

Ancak, güvenilir kaynaklardan gelen son bilgilere göre, Samsung bu amiral gemisi modelini, 13 Mayıs 2025 Salı günü resmi olarak tanıtacak.

Bu yeni tarih, ilk belirlenen tarihten sadece bir ay sonra olmasına rağmen, ertelemenin nedenleri hala merak konusu.

Rapora göre, bu gecikme herhangi bir donanım veya üretim sorunundan kaynaklanmıyor.

Bunun yerine, Samsung'un DX bölümünün başkanı Jong-Hee Han'ın vefatının ardından şirketin iç işleyişinde yaşanan değişikliklerin bu kararda etkili olduğu tahmin ediliyor.

Galaxy S25 serisinin diğer modellerinin aksine, S25 Edge modeli daha sade ve çevrimiçi bir lansmanla tanıtılacak.

SAMSUNG GALAXY S25 EDGE'İN TASARIM VE PERFORMANS DETAYLARI

Bu özellikleriyle telefon, S25 serisi içinde özel bir yere sahip olacak. Ultra kadar büyük veya kamera odaklı olmasa da temel ve Plus modellerine göre daha üstün bir performans ve tasarım sunacak.

Telefonun en dikkat çekici özelliği, şimdiye kadar üretilen en ince Samsung amiral gemisi olması. Söylentilere göre, telefonun kalınlığı 6 mm'nin altında olacak.

Bu, iPhone 16 Pro Max'ten bile daha ince bir tasarım anlamına geliyor ve form faktörüne önem veren kullanıcıları cezbedebilir.