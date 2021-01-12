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    Kişisel Verileri Koruma Kurulu WhatsApp için bugün toplanıyor

    Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp'ın "zorunlu güncelleme" kararını bugün yapacağı toplantıda masaya yatıracak.
    • Haber Merkezi
    • 12.01.2021 - 10:18
    • Güncelleme : 12.01.2021 - 10:24
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    Kişisel Verileri Koruma Kurulu WhatsApp için bugün toplanıyor

    WhatsApp'ın yeni koşulları ve gizlilik ilkeleri, 8 Şubat 2021 itibarıyla değişiyor. WhatsApp, söz konusu tarihten itibaren bu ilkeleri kabul etmeyen kullanıcıların hesabını silecek.

    WhatsApp'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre kullanıcılara ait veriler, Facebook ve diğer bağlı şirketlerle paylaşılabilecek.

    Söz konusu kararın ardından harekete geçen Rekabet Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

    KVKK'NIN WHATSAPP TOPLANTISI BUGÜN

    Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), WhatsApp'ın "zorunlu güncelleme" kararını bugün yapacağı toplantıda masaya yatıracak.

    Toplantıda kişisel verilerin korunması mevzuatı genel hükümleri ile kanunun açık rıza, veri işleme şartları, yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler değerlendirilecek. KVKK toplantısının ardından bir açıklama yapılması da bekleniyor.

    whatsapp

    Daha önce fotoğraf, video paylaşım ve mesajlaşma uygulaması TikTok hakkında soruşturma başlatan (KVKK), ayrıca veri ihlalleri sebebiyle Facebook'a toplam 3 milyon 250 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar vermişti.

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