Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan "çerez" cezası Kişisel Verileri Koruma Kurulu, internet sayfası ziyaret edildiğinde kullanıcıların bilgilerinin depolanmasına izin veren "çerez"lere ilişkin aydınlatma yapmayan ve açık rıza şartını yerine getirmeyen platforma 300 bin lira idari para cezası kesildiğini duyurdu.

AA & Ensonhaber

İnternette gezinirken büyük olasılıkla “Bu sitede çerez kullanılmaktadır” şeklinde bilgi veren bir pop-up çerez bildirimine denk gelmişsinizdir.

Ziyaret ettiğiniz web siteleri, bilgisayarınıza veya telefonunuza küçük bilgiler kaydedip, daha sonra aynı siteyi ziyaret ettiğinizde bu bilgileri okuyabilirler.

Bu küçük bilgilerin kaydedildiği dosyalara çerez veya tanımlama bilgisi (cookie) denir.

Örneğin bir siteye giriş yaparken “beni hatırla” seçeneğini işaretlerseniz o site, kullanıcı adınızı (veya özel bir kimlik numarasını) içeren bir çerezi tarayıcınıza kaydeder.

KVKK'dan çerez cezası

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, internet sayfası ziyaret edildiğinde kullanıcıların bilgilerinin depolanmasına izin veren "çerez"lere ilişkin aydınlatma yapmayan ve açık rıza şartını yerine getirmeyen platforma 300 bin lira idari para cezası kesildiğini duyurdu.

Kurula yapılan başvuruda, bir oyun platformunun internet sayfasına giriş yapıldığında çerez işleme süreçleriyle ilgili kullanıcılara aydınlatma yapılmadığı ve zorunlu olmayan çerezler için açık rıza alınmadığı öne sürüldü.

İnceleme sonucu veri sorumlusu tarafından internet sayfasında herhangi bir şarta dayanmadan reklam ve pazarlama amacı gibi zorunlu olmayan çerezler vasıtasıyla kişisel veri işlendiğini belirleyen Kurul, bu durumun Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndaki veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere aykırılık teşkil ettiği sonucuna ulaştı.

Kararda, şikayet edilen sitede çok sayıda çerezin mevcut olduğu, bu çerçevede herhangi bir aydınlatma yapılmadığı, zorunlu olmayan ve kullanıcı hareketlerini reklam veya istatistik gibi amaçlar için takip eden çerezler için de veri sorumlusu tarafından açık rıza alma yoluna gidilmediği kaydedildi.