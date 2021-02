Kişisel verileri koruyamadığı gerekçesiyle, Facebook'a İngiltere'de dava açıldı

İngiltere'de bir milyondan fazla kullanıcının kişisel verilerini korumadığı gerekçesiyle, sosyal medya şirketi Facebook dava edildi.

Son dönemlerde WhatsApp'ın yeni gizlilik kuralları nedeniyle oldukça tepki çeken Facebook, yeni bir dava ile karşı karşıya.

Londra'daki davada, Facebook'un Kasım 2013 - Mayıs 2015 arasında kullanıcıların bilgilerine izinleri veya onayları olmadan üçüncü taraf bir uygulamanın erişmesine izin verdiği iddia edildi.

"This is Your Digital Life" adlı uygulamanın; ad, cinsiyet, konum, fotoğraflar ve beğenilen sayfalarla ilgili bilgilerin tamamını topladığı belirtildi.





Gazeteci Peter Jukes, davayı kendisi ile İngiltere ve Galler'deki yaklaşık bir milyon kullanıcı adına açtığını belirtti.

"FACEBOOK GÜVENİ KÖTÜYE KULLANDI"

Uygulamaya verilen erişim izninin; bu bilgilerin firmalar tarafından kötüye kullanılmasına yol açtığını savunan Jukes, "Facebook, kullanıcılarla ilgili özel verileri, rızaları ve hatta bilgileri olmadan üçüncü taraf bir uygulamaya açarak kendine olan güveni kötüye kullandı." dedi.

Facebook, 2019'da İngiltere'de kişisel verilerin siyasi kampanyalarda kötüye kullanılmasıyla ilgili bir soruşturmasının ardından 500 bin sterlin (4 milyon 877 bin TL) para cezası ödemeyi kabul etmişti.