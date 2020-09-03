Kitlesel yok oluş nedir?

Kitlesel yok oluş, çok sayıda türün aynı anda ya da sınırlı bir zaman dilimi içinde ortadan kalktığı dünya tarihi dönemlerine deniyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi Dünya, milyonlarca yıl önce aynı durumda değildi. 444 milyon yıl önce Geç Ordovisyen kitlesel yok oluşu sırasında, Dünya üzerindeki canlı türlerinin neredeyse yüzde 85'i yok oldu.

O dönemde canlı türlerinin büyük kısmı denizde yaşıyordu ve günümüzdeki kıtaların çoğu Gondwana adında tek bir kara parçası biçimindeydi.

Peki nedir bu kitlesel yok oluş? Kitlesel yok oluş, olağan dışı çok sayıda türün aynı anda ya da sınırlı bir zaman dilimi içinde ortadan kalktığı dünya tarihi dönemlerine deniyor.

Bu yok oluşlar, Dünya üzerinde bulunan çok sayıda canlı türünün neslinin tükenmesine ve yeryüzünden silinmesine neden oluyor.

Bilim insanlarına göre, dünyada günümüze kadar beş kitlesel yok oluş olayı meydana geldi: Ordovisyen Yok Oluşu (450 milyon yıl önce), Devoniyen Yok Oluşu (380 milyon yıl önce), Permiyen Yok Oluşu (250 milyon yıl önce), Triyas Yok Oluşu (200 milyon yıl önce) ve Kretase Yok Oluşu (65 milyon yıl önce).

ORDOVİSYEN YOK OLUŞU

443 milyon yıl önce yaşanan bu yok oluştan dolayı toplamda, deniz hayatının yaklaşık yüzde 85’i yok oldu. Yaşanan bir buzul çağının yok oluşlardan sorumlu olduğuna dair görüşler ağırlıkta. Bu görüşe göre güney yarımkürede büyük bir buz tabakası, iklim değişikliğine ve deniz seviyesinde bir düşüşe neden oldu, böylece okyanusların kimyası da değişti.

DEVONİYEN YOK OLUŞU

359 milyon yıl önce Dünya üzerindeki tüm türlerin üçte ikisi, Devonian’ın Geç Devoniyen Kitlesel Yok Oluşu ile yok oldu. En yaygın görüşe göre tek bir olay ile değil de milyonlarca yıllık bir dizi felaketten sonra bu yok oluş gerçekleşmiş olabilir.

PERMİYEN YOK OLUŞU

Permiyen yok oluşu, 251 milyon yıl kadar önce meydana gelmiş Paleozoik ve Mezozoik dönemlerin haricinde Permiyen ve Triyas jeolojik dönemleri arasında geçisi başlatan kitlesel yok oluşa deniyor.

Bu yok oluş olayı sayesinde karadaki omurgalı türlerinin yüzde 70’i, tüm türlerin ise yüzde 96’sı yok olmuştur. Permiyen yok oluşu, Dünya’da meydana gelen en şiddetli yok oluş olarak biliniyor.





TRİYAS YOK OLUŞU

Araştırmalara göre Triyas yok oluşundan iklim değişiklikleri, sel felaketleri ve bir asteroid sorumlu.

Çok sayıda deniz sürüngenleri, bazı büyük amfibiler, resifleri oluşturan bir çok canlı ve çok sayıda yumuşakça da dahil olmak üzere pek çok hayvanın ölümüne sebep olan bu yok oluş, gerçekleştiği dönemdeki bütün türlerin neredeyse yarısını haritadan sildi.

KRETASE YOK OLUŞU

66 milyon yıl önce yaşanan Kretase yok oluşu, dinozorların neslini tüketti. Nedeni henüz kanıtlanamayan bu yok oluşa, Meksika’nın Yucatan bölgesine düşen bir meteorun neden olduğu düşünülüyor.