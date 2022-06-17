Kıyamet Buzulu, 5 bin 500 yılın en hızlı erime seviyesine ulaştı

Kıyamet Buzulu, 5 bin 500 yılın en hızlı erime seviyesine ulaştı

‘Kıyamet Buzulu’ olarak da adlandırılan Thwaites buzulunun, 5 bin 500 yıldır görülmeyen bir oranda buz kaybettiği ortaya çıktı.

Küresel ısınma ile birlikte Dünya'nın ortalama sıcaklıkları, her geçen yıl yükselmeye devam ediyor. Bu durum, özellikle kutuplardaki buzulların hızla erimesine neden oluyor.

“Kıyamet Buzulu” olarak adlandırılan Batı Antarktika'daki Thwaites buzulunu inceleyen bilim insanları; ön kısmında, sadece beş yıl içinde kırılmasına yol açabilecek 'endişe verici bir çatlak' bulduklarını açıklamıştı.

Hızla buz kaybediyor

Thwaites üzerine yeni bir çalışma yayınlandı. Araştırmada, buzulun geçtiğimiz 5 bin 500 yıla kıyasla görülmemiş seviyede hızlı şekilde buzunu kaybettiği tespit edildi.

Yeni çalışmada, yaklaşık 140 bin kilometrekare büyüklüğe sahip buzulun geleceği ve küresel deniz seviyesinin yükselmesi hakkında endişelerin arttığı vurgulandı.

Araştırmacılar, radyokarbon tarihleme yoluyla arktik sahillerindeki tarih öncesi deniz kabuklarını ve penguen kemiklerini analiz ederek söz konusu sonuca vardıklarını aktardı.

Çalışmanın sonundaki bulgularda, buzulun yaklaşık 5 bin yıl önce sabit bir hızla buz kaybetmeye başladığını ve her yıl 1,5 milimetre yükselmeye başladığı bildirilirken, son 30 yılda ise bunun 4 milimetre seviyelerine geldiği belirtildi.

Küresel ısınma nedeniyle Thwaites buzulunda erime meydana geldiğini söyleyen yetkiler, buzulun tamamen erimesi durumunda deniz seviyesinin 65 cm yükseleceğini belirtiyor.

Bilim insanları, Thwaites buzulunun domino etkisi yaratarak Antarktika'daki diğer buzulları da peşinden sürekleyeceğini ve büyük bir felakete neden olabileceğini söylüyor.

600 milyar ton buz eridi

Öte yandan, New York Times tarafından NASA JPL'den alınan veriler kullanılarak yapılan 2017 analizine göre, Thwaites Buzulu 1980'den bu yana en az 600 milyar ton buz kaybetti.