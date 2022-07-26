Kocaeli’de lise öğrencileri otonom fırlatma koltuklu F-16 üretti

İHA'lara otonom uçuş kabiliyeti ve atış mekanizması ekleyen lise öğrencileri, F-16 uçakları için tasarlanan yeni nesil otonom fırlatma koltuğu üretimine başladı.

Kocaeli Yesevi Havacılık Lisesi bünyesinde kurulan atölyelerde öğrenciler, çeşitli boyut ve özelliklerde hava araçları üretiyor.

Liseli gençler, yaptıkları yerli üretim İHA'lara otonom uçuş kabiliyeti ve atış mekanizması ekleyerek SİHA üretimi yolunda önemli bir aşama kaydediyor.

Yeni nesil otonom fırlatma koltuğu

Okulda ayrıca F-16 uçakları için tasarlanan yeni nesil otonom fırlatma koltuğu üretimine başlandı.

Günümüzde, savaşların seyrini değiştirmekte önemli rol oynayan İHA’lar, çeşitli silah ve faydalı yüklerle donatılarak SİHA’lara dönüştürülebiliyor.

Havacılık sektöründe en modern teknolojileri gençlerle buluşturarak, onları erken yaşta ileri düzey bilgilerle donatmayı hedeflediklerini söyleyen Yesevi Havacılık Lisesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kodalak, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

“Türk gençlerinin yapabileceklerinin sınırı yok”

İHA’ya konuşan Kodalak, “Bilgi teknolojilerine, Ar-Ge çalışmalarına yatırımlar için her yıl bütçeden ayrılan payı arttırırken diğer taraftan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK ve TEKNOFEST iş birliği ve teşvikleri ile okul bünyesindeki iki hangar ve beş atölyede revize çalışmalar yapıyoruz.

Son teknoloji makine ve ekipmanlar ile uçak teknisyenliği bölümü öğrencilerimizin yetenekleri birleşince yüzde 100 yerli İHA üretimi faaliyetleri kararlı bir biçimde sürmektedir. Gençlerimiz henüz 15-16 yaşlarında bile İHA, SİHA, drone gibi hava araçları üretebiliyor. İmkan sağlandığında Türk gençlerinin yapabileceklerinin sınırı yok, kendileriyle gurur duyuyoruz.” dedi.

Otonom fırlatma koltuklu prototip F-16 bile ürettiler

Kodalak, şöyle devam etti:

“Anti-hydroplaning (Islak pistte uçakların frenleme etkinliğini artırma) projesiyle TEKNOFEST Türkiye birincisi olan eğitim kurumumuz şimdi de dünyada bir benzeri bulunmayan ‘Auto Eject’ (Acil durumlarda savaş pilotunu kurtaran yapay zekaya sahip fırlatma koltuğu) patentlendirme çalışmalarına başladı. Fikirlerini 1:6 boyutlarında RC F-16 üzerinde protipe dönüştüren okulumuzun TÜBİTAK takımı da, Uluslararası İHA yarışması ‘Serbest Görev’ kategorisinde finallerde yarışıyor.

Akıllı ulaşım alanında TEKNOFEST Türkiye birinciliği bulunan, TÜBİTAK İHA çalışmaları, İHA-1 ticari pilot eğitimi ile SHGM (A1 Jet-Türbin Motorlu Uçaklara Kalifiye Personel Yetiştirme ve SHY-66 Yetkili Sınav Merkezi) tarafından tanınan okulumuz, en havalı mesleği yapmak isteyenlerin adresi olacak.”