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    Kolombiya, iPhone modellerine yasak getirdi

    Kolombiya mahkemesi, Ericsson'un açtığı dava sonucunda 5G destekli iPhone modellerini ülkede yasakladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2022 - 10:06
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    Kolombiya, iPhone modellerine yasak getirdi

    Kullanıcılara sıfır gecikmeli yüksek hızlı internet sunan 5G teknolojisi, son yıllarda akıllı telefonlarda da karşımıza çıktı.

    Birçok ülke henüz bu teknoloji için hazır olmasa da bazı ülkeler, şimdiden 5G altyapısını oluşturup kullanmaya başladı.

    Öte yandan, yeni teknolojinin patentleri bazı şirketleri karşı karşıya getiriyor. Nokia'nın, Almanya'da açtığı davada Oppo ve OnePlus modellerine satış yasağı getirdiğini sizlerle paylaşmıştık.

    Ericsson ve Apple arasında patent krizi

    Şimdilerde ise İsveçli Ericsson ve Apple arasında patent krizi yaşanıyor. 3G ve 4G cihazlarında Ericsson teknolojilerini kullanan Apple, 5G teknolojilerinde Ericsson’a para ödemeyi reddetti.

    Apple, Ericsson'un patent ücretleri için gereğinden fazla talep ettiğini söylemiş ve İsveçli şirketi geçtiğimiz yıl mahkemeye vermişti.

    Ericsson’un da Apple’a dava açmasının ardından iki firma, birbirlerine farklı patent ihlalleri davası açmaya başlamıştı.

    Ericsson, Apple’ın 5G destekli ürünlerinin yasaklanmasını isterken; Apple, Ericsson’ın baz istasyonlarının yasaklanmasını istiyordu.

    iphone 5g

    Kolombiya, Ericsson lehine karar verdi

    Ericsson ve Apple davasında Kolombiya, Ericsson’u haklı bularak ülkede 5G destekli iPhone'ların satışını yasakladı.

    Ayrıca Kolombiya mahkemesi, Apple’ın yasal bir taktik kullanarak satış yasağını engellememesi için dava karşıtı tedbir kararı da aldı.

    Öte yandan Apple, söz konusu yasak nedeniyle gelir kaybına uğrayacağını iddia ederek Ericsson'a bir dava daha açtı. İki şirket arasındaki davalar, Kolombiya dışında başka ülkelerde de devam ediyor.


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