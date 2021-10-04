KONAMI, eFootball 2022 için özür diledi

KONAMI'nin yeni futbol oyunu eFootball 2022, ücretsiz olarak oyunseverlerle buluştu. Ancak oyuncuların yoğun eleştirileri nedeniyle KONAMI, bir özür metni yayınladı.

KONAMI tarafından geliştirilen ve yayınlanan ünlü oyun serisi Pro Evolution Soccer, bu yıl eFootball 2022 adıyla ücretsiz olarak yayınlanmıştı.

Bildiğiniz gibi KONAMI, geçen yıl yeni bir PES oyunu yayınlamak yerine sezon güncellemesi çıkarmıştı. Bunun nedeni ise tamamen eFootball 2022'ye odaklanmak olarak açıklanmıştı.

Hatta KONAMI, eFootball 2022'nin devrim yaratacağını ve beklemeye değer olduğunu söylemişti.

OYUNCULAR TOPA TUTTU

Oyunculardan gelen yorumlar ise oyunun adeta hayal kırıklığı olduğunu gösteriyor. Steam üzerinden yapılan 15 binden fazla yorumun yüzde 91'i olumsuz.

Oyunculardan bazıları, eFootball 2022'nin grafiklerini çok yetersiz bulurken, bazı oyuncular ise artık FIFA veya PES karşılaştırmasının yapılamayacağını, çünkü oyunun bu haliyle "berbat ötesi" olduğunu söylüyor.

Bu verilere göre oyun, daha çıkışından bir gün geçmeden Steam'in en kötü oyunları listesinde ilk sıraya yerleşti.

KONAMI ÖZÜR DİLEDİ

Resmi Twitter hesabı üzerinden bir özür mesajı paylaşan Konami, bu ay içerisinde gelecek bir güncelleme ile sorunları çözeceklerini belirtti.

Şu anda yayınlanan oyunun erken erişim demo tarzında olduğunu belirtmeliyiz. KONAMI, önümüzdeki haftalarda yapacağı yeni güncellemelerle birlikte daha kararlı bir oyun karşımıza çıkaracak.

Ancak tam sürüm olmasa bile oyunda bu kadar fazla hatanın yer alması kabul edilebilir bir durum değil.