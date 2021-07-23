KONAMI, PES'in fişini çekti: Karşınızda eFootball

Birçok oyunseverin tutkunu olduğu Pro Evolution Soccer (PES) tarihe karışıyor. KONAMI'nin yeni futbol oyunu bu yıl eFootball ismiyle yayınlanacak.

KONAMI tarafından geliştirilen ve yayınlanan ünlü oyun serisi Pro Evolution Soccer 2021, geçtiğimiz yıl yeni bir oyun olarak değil, sezon güncellemesi adı altında yayınlanmıştı.

KONAMI, gelecek yıl çok farklı ve oldukça iddiali bir oyununa odaklandıkları için yeni oyun çıkarmadıklarını söylemişti.

PES İSMİ TARİHE KARIŞIYOR

PES severler 2022 sürümünü merakla beklerken, yapımcı KONAMI oyunun artık Pro Evolution Soccer adıyla çıkmayacağını duyurdu. Şirket açıklamasına göre, PES artık eFootball adıyla piyasada yerini alacak.

TAMAMEN ÜCRETSİZ OLACAK

Daha önce yeni oyunun tamamen ücretsiz olabileceğine dair bazı söylentileri sizlerle paylaşmıştık. KONAMI, söz konusu söylentileri doğruladı ve eFootball oyununun tamamen ücretsiz olacağını açıkladı.

eFootball 2022'nin sonbahar aylarında satışa çıkacağı paylaşıldı ve henüz net bir tarih açıklanmadı.

OYUNDAKİ YENİLİKLER

eFootball 2022'nin alışılmış PES oyunlarından farklı kılacak en büyük özellik, kullanılan oyun motoru olacak.

Konami bu yıl eFootball'da, PES 2021'de kullandığı FOX Engine isimli oyun motoru yerine Unreal Engine 4'ü kullanmaya başladı. Bu değişiklikle oyun deneyiminin de farklı bir noktaya ulaşması hedefleniyor.

eFootball 2022, ilk planda 9 takımla oynanabilecek ve yalnızca gösteri maçları yapılacak. Daha sonra oyuna yeni modlar ve takımlar eklenecek.

Öte yandan, oyun ücretsiz olmasıyla birlikte aynı zamanda çapraz platform desteğine sahip olacak. Böylece Playstation'da oyunu oynayan bir kişi, farklı konsoldan biriyle karşılaşabilecek.



