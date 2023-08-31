Konuşmalarda ses kalitenizi artırın! iPhone'larda ses izolasyonu nasıl açılır Apple, görüşme sırasında ortam gürültüsünü kapatan bir özelliğe sahip. Ses izolasyonu ayarını açtığınızda, çevre sesleri azaltılıyor ve sesiniz karşıya daha net gidiyor.

ensonhaber.com

Çoğu insan, kalabalık bir caddede yürürken telefon görüşmesi yapmanın zorluğunu deneyimlemiştir.

Apple , çevredeki gürültüyü azaltarak, telefon görüşmesi sırasında alıcının yalnızca sizin sesinizi duymasını sağlayan bir özellik sunuyor.

Bir FaceTime veya telefon görüşmesi sırasında sesinizin daha da net olmasını istediğinizde, Ses İzolasyonu özelliğini açabilirsiniz.

Ses İzolasyonu özelliği için ne gerekiyor

Sesli veya görüntülü FaceTime araması sırasında Ses İzolasyonu'nu kullanmak için iOS 15 veya üzeri bir sürüme ihtiyacınız var.

Bir telefon görüşmesi sırasında Ses İzolasyonu'nu kullanmak için iOS 16.4 veya üzeri bir sürüme ihtiyacınız var.

iOS 15 veya üzeri sürümlerde, belirli üçüncü taraf uygulamalarında da Ses İzolasyonu mevcut.

Ses İzolasyonunu şu cihazlarda kullanabilirsiniz:

iPhone XR,

iPhone XS modelleri ve sonraki modeller,

iPad (8. nesil) ve sonraki modeller,

Tüm iPad Pro 11 inç modelleri,

iPad Pro 12,9 inç (3. nesil) ve sonraki modeller,

iPad Air (3. nesil) ve sonraki modeller,

iPad mini (5. nesil) ve sonraki modeller.

iPhone'larda Ses İzolasyonu nasıl açılır

Aramanız sırasında, Denetim Merkezi'ni açmak için ekranınızın sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırın.

Mikrofon Modu'na dokunun.

Ses İzolasyonu'nu seçin.

Seçiminiz yalnızca aramayı yapmak için kullandığınız uygulamayı etkiler. Siz farklı bir Mikrofon Modu seçene kadar Ses İzolasyonu bu uygulama için etkin kalmaya devam eder.

Varsayılan olarak, iPhone'daki hücresel aramalar standart mikrofon modunu kullanır ve arka plandaki tüm gürültüleri ve sesleri alıcıya iletir.

Ancak bu ayarı etkinleştirdiğinizde, artık sesiniz karşı tarafa daha net bir şekilde gidecek.

Bu özellik, sesinizi etkilemeden etrafınızdaki sesleri artıran Geniş Spektrum seçeneği de sunuyor. Ancak Geniş Spektrum'u seçerseniz, bu kez de çevredeki sesler karşı tarafa daha belirgin bir şekilde gider.