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    Korona hastaları için geliştirilen insansı robot: Grace

    Hanson Robotics, sağlık alanında faaliyet göstermesi için yeni bir robot prototipi geliştirdi. Grace adı verilen insansı robot, koronavirüs hastalarıyla iletişim kuracak.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2021 - 13:20
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 13:58
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    Korona hastaları için geliştirilen insansı robot: Grace

    Hong Kong merkezli Hanson Robotics şirketi tarafından 2016’da üretilen ressam robot Sophia, şimdiye kadar birçok kez haberlerimize konu oldu.

    Sophia’yı geliştiren Çinli şirket, şimdi de sağlık pazarını hedefleyen yeni bir robot prototipini piyasaya sürdü.

    Yaşlılarla ve koronavirüs sebebiyle izole edilen kişilerle iletişim kurmak için tasarlanan yeni robota Grace adı verildi.

    TERMAL KAMERASI VAR

    Üzerinde mavi - beyaz hemşire üniforması ile tanıtılan Grace’in, Asya insanlarına özgü hareketler sergilediği belirtilirken, göğsünde ateş ölçmek ve kişilerin tepkisini görmek için termal bir kamera bulunuyor.

    GRACE

    ÜÇ DİL BİLİYOR

    Hastaları teşhis etmek için yapay zekadan faydalanan insansı robot Grace’in İngilizce, Mandarin dili ve Kantonca konuşabildiği belirtildi.

    Geliştirici David Hanson, Grace'in bir sağlık uzmanına benzerliğinin ve sosyal etkileşim kapasitesinin, pandemi sırasında bunalmış hastane personelinin yükünü hafifletmeyi amaçladığını söyledi.

    Grace'in beta sürümü, ağustos ayına kadar seri üretime girecek ve gelecek yıl Hong Kong, Çin, Japonya ve Kore gibi yerlerde kullanılabilecek.

    grace

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    grace

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