Koronavirüs döneminde ABD'li milyarderler servetlerine servet kattı

Salgın döneminde Amerikalı 651 milyarderin toplam serveti, 1 trilyon dolardan fazla artışla 4 trilyon dolara yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan ve ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle neredeyse bütün ülkeler, ekonomi ve sağlık alanında sıkıntılar yaşamaya başladı.

Ancak ABD'li milyarderler, salgın sürecinde rekor kazançlar elde ederek servetlerine servet kattı.

Amerikalı siyasi savunma grubu Americans for Tax Fairness tarafından yayınlanan rapora göre, salgın döneminin başlangıcından aralık ayına kadar olan süreçte Amerikalı 651 milyarderin toplam serveti, 1 trilyon dolardan fazla artışla 4 trilyon dolara ulaştı.

SERVETLERİ YÜZDE 36 ARTTI

Ülkede salgın kısıtlamalarının ortaya çıkmaya başladığı tarih olan 18 Mart 2020'de 2,95 trilyon dolar olan ABD'li milyarderlerin serveti, 7 Aralık 2020 itibarıyla yüzde 36 artarak 4.01 trilyon dolar seviyesine yükseldi. Listenin ilk 10 sırasında yer alan milyarderlerin toplam serveti ise yaklaşık 1 trilyon dolar oldu.

Raporda görüşlerine yer verilen Americans for Tax Fairness Yöneticisi Frank Clemente, "Amerika, hiçbir zaman bu kadar az kişinin bu denli büyüklükte bir servete sahip olduğunu görmedi. On milyonlarca Amerikalı, sağlık ve ekonomik sorunlarla boğuşmasına rağmen birkaç yüz milyarder ise servetlerini artırdı.

"ÜLKENİN KORONA YARDIM PAKETİNİ KARŞILABİLİRLER"

Milyarderlerin pandemide kazandıkları paralar o kadar büyük ki ülkenin koronavirüs yardım paketini, virüs öncesi servetlerinden hiçbir şey kaybetmeden karşılayabilecek durumdalar.

Pandemideki servet artışları ile sadece bu milyarderler; ülkedeki her erkek, kadın ve çocuğa 3 bin dolarlık teşvik ödemesi yapabilirler ve hala 9 ay öncesinden daha zengin bir konumda olabilirler." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK KAZANDIRAN TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ OLDU

Bloomberg Billionaires Index verilerine göre, teknoloji işi ile uğraşan iş adamlarının servetlerinde büyük artış yaşandı.

Özellikle e-ticaret ve otonom sürüş alanlarında faaliyet gösteren iş adamlarının servetlerinde büyük artışlar kaydedildi.

EN ÇOK ELON MUSK KAZANDI

Geçen yılın aralık ayından bu yana servetini en çok artıran milyarder Tesla, SpaceX ve Neuralink şirketlerinin sahibi Elon Musk oldu.

Musk, bir yıllık dönemde servetini 127 milyar dolar artırarak 155 milyar dolara çıkardı.

EN ZENGİN BEZOS

En zenginler listesinin ilk sırasında yer alan Amazon'un sahibi Jeff Bezos ise servetini yaklaşık 73 milyar dolar artırarak 188 milyar dolara yükseltti.

TIM COOK MİLYARDERLER LİSTESİNE GİRDİ

Steve Jobs'tan aldığı görevini yaklaşık 9 yıldır başarılı bir şekilde devam ettiren Apple CEO'su Tim Cook ise koronavirüs salgınından sonra şirket hisselerinin yükselmesiyle milyarderler listesine adını yazdırmıştı.

Öte yandan Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, şirket hisselerinin hızla artmasıyla bu dönemde rekor gelirler elde etti.