Koronavirüs döneminde telefonla konuşma süreleri rekor kırdı: Türkiye, Avrupa'da ilk sırada

Yılın ilk çeyreğinde aylık ortalama 488 dakika olan mobil cihazlardan konuşma süresi, koronavirüs döneminde aylık ortalama 544 dakikaya yükseldi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle milyonlarca insan evlerine kapandı.

Aynı zamanda sokağa çıkma yasakları dahil çeşitli kısıtlamaların uygulanması, telefonla konuşma sürelerini de bir hayli artırdı.

AVRUPA'DA ZİRVEDEYİZ

Ocak-mart döneminde aylık ortalama 488 dakika olan mobil cihazlardan konuşma süresi, salgının etkili olduğu nisan-haziran döneminde aylık ortalama 544 dakikaya yükseldi ve Türkiye bu konuda Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

HABERLEŞME SEKTÖRÜNÜN GELİRLERİ ARTTI

Türkiye'de elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yılın ikinci çeyreğinde net satış gelirleri toplamı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 artarak yaklaşık 18,7 milyar liraya yükseldi.

Mobil geniş bant abonelerinin aylık ortalama data kullanımı ise 8,7 gigabayt olarak gerçekleşti. 4,5G uyumlu cihazlarda aylık ortalama data kullanımı 10,3 gigabayta ulaştı.