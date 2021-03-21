Koronavirüs döneminde yaşlıların internet kullanma oranı arttı

TÜİK verilerine göre, ülke genelinde 2015'te yüzde 5,6 olan 65-74 yaş grubunda internet kullananların oranının, 2020'de yüzde 27,1'e yükseldi.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle gelen kısıtlamalar ve karantina uygulamaları, internet kullanım oranını da ciddi şekilde artırdı.

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Özmete, özellikle bu dönemde yaşlıların internet kullanımı hakkında açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Özmete, salgında dijital becerilerin çok önemli bir hale geldiğine, TÜİK'in 18 Mart'ta açıkladığı 2020 yılı "İstatistiklerle Yaşlılar" çalışmasında yaşlıların internet kullanımının da dikkat çekici biçimde arttığının görüldüğüne işaret etti.

"İNTERNET KULLANIM ORANI YÜZDE 27,1'E ÇIKTI"

Yaşlıların yine de yeni dijital sürece yeterince hazırlıklı olmadığını vurgulayan Özmete, "Son açıklanan TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2015'te yüzde 5,6 olan 65-74 yaş grubunda internet kullananların oranı, 2020'de yüzde 27,1'e yükseldi. Bu ciddi bir artış.

Verilerden görüyoruz ki yaşlılarımız Kovid-19 salgını sürecinde mesafeleri internetle aştı. Sevdiklerine teknoloji aracılığıyla yakınlaştı." değerlendirmesini yaptı.

Özmete, hem dünyada hem de Türkiye'de yaşlı nüfusun giderek arttığına da dikkati çekerek Türkiye'de 2015'te yüzde 8,2 olan yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2020'de yüzde 9,5'a yükseldiğini, sadece yaşlı nüfusun değil 75 yaş üstü nüfus sayısının da arttığını anımsattı.