Koronavirüs günlerinde klima kullanımı

Yaz aylarında klima kullanımına ilişkin aklınıza takılan soruların cevaplarını araştırdık. İşte klima kullanımı hakkında bilmeniz gerekenler ve klimaların koronavirüsle ilişkisi.

Havaların ısınması ile birlikte klimaya olan ihtiyacımız da her geçen gün artacak. Televizyonlarda klima reklamlarının dönmeye başladığı şu günlerde, doğru klima kullanımı da bir hayli önemli.

Özellikle ülkemizde etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle insan sağlığı şimdilerde daha da ön plana çıkıyor. Çünkü virüs, genellikle güçsüz ve dirençsiz insanlara daha çok etki ediyor.

Bu nedenle yanlış klima kullanımı, çeşitli hastalıklara yakalanma riskinizi artırıp, vücudunuzun daha dirençsiz hale gelmesine neden olabilir.

DOĞRU KLİMA KULLANIMI NASIL YAPILIR

Sıcaklığın ve nem düzeyinin gereğinden fazla artması, birçok insanı rahatsız eder. Bu nedenle bulunduğunuz havanın serin olması, toz ve polen gibi maddelerden arındırılması bir hayli önemlidir. Bu nedenle klimalar, artan hava sıcaklıklarında bu işlevleri yerine getiren oldukça etkili ürünlerdir.

Öncelikle doğru klima kurulumundan başlayalım. Klimayı kurarken iç üniteyi sağlam bir duvara monte ettiğinizden ve dış üniteyi de ulaşılması kolay bir yere yerleştirdiğinizden emin olun. Ayrıca iç ünitenin su tesisatı, elektrik tesisatı ve dış üniteye yakın olması da oldukça önemli.

YAZIN YUKARI, KIŞIN AŞAĞIYA ÜFLEMELİ

Klima kullanırken dikkat etmeniz gereken bir diğer madde ise üfleme yönleri. Yaz aylarında klimalar, direkt kişilerin üzerine üflememeli. Bu nedenle üfleme yönü, yukarıya doğru çevrilerek kullanılmalı. Kış aylarında ise klimanın üfleme yönü yere doğru çevrilmeli.

DÜŞÜK SICAKLIKLARI DEĞİL, SİZİ RAHATSIZ ETMEYECEK EN YÜKSEK SICAKLIĞI SEÇİN

Dikkat etmeniz gereken bir diğer kural ise, özellikle yaz aylarında kullandığımız soğutma modunu çok düşük sıcaklıklara ayarlamamanız gerekiyor. Böyle yaparak daha hızlı serinlik elde edemezsiniz.

Çok düşük sıcaklıklara seçmek yerine, sizi rahatsız etmeyecek en yüksek sıcaklığı (24-26°C) seçmeniz gerekiyor. Düşürdüğünüz her bir derece, klimanın elektrik tüketimini yüzde 10 artıracaktır.

Bir diğer dikkat etmeniz gereken şey ise klimanın üfleme modunu gereğinden fazla açmamanız. Ayrıca havadaki nem oranının yüksek olduğu günlerde, klimanızı mutlaka nem alma modunda çalıştırın.

Aynı zamanda çok sıcak günlerde perde, jaluzi ve kepenkler ile güneşin ısısını keserek enerji tasarrufu yapabilirsiniz.

On yıldan eski olan klimalarınızı mutlaka yenileyin. Çünkü, teknolojinin gelişmesiyle yeni klimalar daha fazla enerji tasarrufu yapaibliyor. Eski klimalar, aynı soğutma performansı için yeni klimalara oranla yüzde 40 daha fazla enerji harcıyor.

Klimanızın iç ünitesinin hava giriş çıkışının önünün kapanmamasına dikkat edin. Dış ünitenin hava giriş çıkışı da serbest olmalıdır. Ayrıca klimanızın filtrelerini belirli aralıklarla temizletin ve yetkili servisler tarafından periyodik bakımlarını yaptırın.

MUTLAKA KEŞİF HİZMETİ ALIN

İhtiyacınızdan büyük bir klima, daha fazla enerji tüketimi anlamına gelirken, tasarruf amaçlı olarak düşük kapasite alınan bir cihaz da konfor kaybına yol açacaktır. Bu nedenle klima satın almadan önce tüm firmaların ücretsiz olarak sundukları keşif hizmetinden faydalanmakta yarar var.





ARABADA KLİMA KULLANIMI

Neredeyse otomobillerde standart donanım haline gelen klimalar, özellikle yaz aylarında bir hayli kullanılıyor. Araç klimasını doğru bir şekilde kullanmak için ise bazı kurallara dikkat etmeniz gerekiyor.

Örneğin yazın sıcak havalarda arabanıza bindiniz ve arabanın içinin adeta bir cehennemi andırdığını gördünüz. Böyle bir durumda aniden klimayı açmamanızda fayda var. Önce otomobilinizin kapılarını açık tutarak, sıcak havanın dışarı çıkmasını sağlamanız gerekiyor. Hava dışarı çıktıktan sonra kapıları kapatın ve klimanızı kullanmaya başlayın.

KLİMA AÇIKKEN YÜKSEK DEVİRDE KULLANMAYIN

Klima açıkkan, aracınızı yüksek devirlerde kullanmaktan kaçının. Bu hem klima sisteminize zarar verir hem de yakıt tüketiminizin fazlaca artmasına neden olur. Yani, yüksek devirde klimayı devreye sokmayın, düşük hızdayken klimayı çalıştırın, sonra yavaş yavaş hızınızı artırın.

DÜZENLİ KLİMA BAKIMI YAPTIRIN

Araç klima bakımı, gerek sürücü ve yolcuların gerekse aracın sağlığı için oldukça önemli bir konudur. Araç klimanızı mevsim geçişlerinde bir servise götürerek kontrol ettirebilirsiniz.

Yılda bir kez klima sistemini ve soğutucu gazının şarjını kontrol etmek gerekir. Klimanın gaz seviyesi oldukça önemlidir. Yılda bir kez klima sistemini ve soğutucu gazının şarjını kontrol etmek gerekir. Filtrenin üzerindeki bölmeden, gaz akışı ve hava kabarcığı olup olmadığına bakabilirsiniz. Akış sürekliyse problem yok demektir. Ancak gazın içinde hava kabarcıkları oluşuyorsa bu, gaz dolum zamanının geldiğinin habercisidir.

Klima filtreleri eğer kötü kokular yayıyorsa, filtrelerin mutlaka değiştirilmesi gerektiğini de bilmelisiniz. Bahar aylarında hava tam ısınmadan polen filtresinin değişimini ve gaz ölçümlerini yaptırmayı unutmayın.

GEREKSİZ SOĞUKTAN VEYA ISIDAN KAÇININ

Klima çalışırken camların açık olmaması gerektiği artık herkes tarafından biliniyor. Fakat sürücüler tarafından en sık yapılan hata, ortam sıcaklığını hızla ısıtmak ya da soğutmaktır.

Aracın ideal sıcaklığı 22 derece olmalıdır. Özellikle işiniz gereği sürekli araçtan inip tekrar araca biniyorsanız, hava değişimlerinden dolayı sağlık sorunları yaşamanız kaçınılmaz olacaktır.

Bunun için bu kritere daha fazla özen göstermelisiniz. Klima direkt yüze üflememelidir. Klima fanının yönünü ayaklara ayarlarsanız hava içeride sizi rahatsız etmeden dolaşabilir.

Aracın içi istediğiniz seviyeye geldikten sonra fanı minimumda çalıştırın. Böylece edindiğiniz sıcaklık seviyesini koruyacak ve yakıt tasarrufu yapabileceksiniz.

KLİMANIN KORONAVİRÜSE ETKİSİ

Koronavirüs vakaları her ne kadar ülkemizde azalmaya başlasa da salgının tamamen biitmediğini unutmayın. Peki bu günlerde klima kullanmanın ne gibi zararları bulunuyor?

Bu sorunun cevabını vermemiz için önce klimanın çalışma prensibini kavrayalım. Klimalar, ortamdaki havayı alıyor, soğutuyor ve yeniden aynı havayı ortama veriyor. Bu nedenle aynı hava, sürekli olarak mekanın içinde dolaşıyor.

Bu durum, klima kullanımının koronavirüs bulaşma riskini de artıracağı anlamına geliyor. Özellikle ev, iş yeri ve AVM gibi klimaların sıklıkla kullanıldığı yerlerde virüsün bulaşma tehlikesine karşı dikkat etmeniz gerekiyor.

Hastanelerde kullanılan hijyenik klima sistemleri ise havayı 3 ayrı filtreden geçirerek mekana veriyor. Ayrıca bu klimalar, kirli havayı da zemin seviyesinden emerek atmosfere saldığı için herhangi bir virüs tehlikesi bulunmuyor.

BİLİM KURULU ÜYELERİ: KLİMALARDAN UZAK DURUN

Bilim kurulu üyeleri de koronavirüs sürecinde klima kullanımının azaltılması yönünde uyarılarda bulunuyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, koronavirüs salgın döneminde klima ve vantilatör kullanımının bulaşma riskini artırabileceği konusunda uyarıyor.

Aydın, yaz aylarının gelmesiyle birlikte serinlemek için kullanılan klima ve vantilatörlerin koronavirüsün yayılımını hızlandıracağı için kullanılmaması gerektiğini söylüyor.

Klima ve vantilatörlerin ortamdaki havayı mekanın farklı noktalarına kadar dağıttığını ve bu sebeple çok hijyenik olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Aydın, özellikle insanların toplu olarak bulundukları toplu taşıma araçları ve kapalı mekanlarda klimaların kullanılmaması gerektiği ve insanların buna karşı tedbirli olması gerektiğini belirtiyor..