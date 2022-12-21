Koronavirüs teknolojileri insanları gözetlemek için kullanıldı

Koronavirüs salgınının yayılımını engellemek için geliştirilen teknolojilerin, toplumu gözetlemek için kullanıldığı ortaya çıktı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle, virüsün yayılmasını durdurmaya yardımcı olabilecek yeni teknolojiler geliştirildi.

İsrail, Çin, Hindistan, Avustralya ve ABD gibi ülkelerde, polisin koronavirüs salgınının yayılımını engellemek için geliştirilen teknolojileri toplumu gözetlemek için kullandığı ortaya çıktı.

Birçok bilgi toplandı

Böylece hükümetler; bireylerin özel sağlık bilgileri, yüz ölçüleri, ev adresleri ve fotoğraf gibi pek çok bilgi topladı.

AA'nın haberine göre, İsrail'de iç istihbarat teşkilatı Şin Bet, koronavirüs temaslı takibi için kullanılan kitlesel gözetleme teknolojisi aracılığıyla İsrail'de ikamet edenleri ve vatandaşları takip etti.

Şin Bet, 2021'de polisle şiddetli çatışmalara karıştığından şüphelendiği Arap vatandaşlara ve Filistinlilere tehdit mesajları göndermek için söz konusu teknolojiyi kullanmaya başladı.

Çin'de de benzer iddialar var

Çin'deki vatandaşlar, çoğu şehirde özgürce hareket edebilmek için cep telefonu uygulamaları yüklemek zorunda kaldı.

Ancak salgın kısıtlamaları hafiflemesine rağmen, söz konusu sağlık uygulamalarının insanları takipte kullanıldığına dair iddialar devam ediyor.

Hindistan, benzer takip yöntemlerini kullandı

Hindistan'da Mayıs 2020'de Telangana eyaletinde polis, maske takmayan insanlara takip için CCTV kullanan yapay zeka tabanlı yazılımları kullanmaya başladı.

SQ Masood isimli aktivist, 2021'de Haydarabad'ın Müslüman çoğunluklu bir bölgesinde polis tarafından rastgele durdurulduğunu belirterek, polisin fotoğrafını çekebilmek için maskesini çıkarmasını istediğini söyledi.

ABD'de veriler satıldı

ABD hükümeti, Sağlık ve İnsani Hizmetler Departmanı'nın pandemi müdahalesini desteklemek için veri madenciliği ve gözetim şirketi Palantir Technologies ile 2020'de 24,9 milyon dolar değerinde iki sözleşme imzaladı.