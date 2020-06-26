Koronavirüsle mücadele eden robotlar Türkiye'de satışta

Koronavirüs barındırma riski yüksek alanları; kimyasal kullanmadan, ultraviyole C ışığı ile dezenfekte edebilen UVD robotlar ülkemizde satışa sunuldu.

Koronavirüs nedeniyle alınan önlemlerde, robotların yeri büyük. Birçok şirket, kendi geliştirdiği robotları çeşitli mağazalarda, parklarda veya AVM'lerde tedbir amaçlı kullanıyor.

Danimarkalı Blue Ocean Robotics tarafından, hastane ve ameliyathane gibi kritik risk taşıyan alanların dezenfeksiyonu amacıyla üretilen UVD robotlar, artık ülkemizde de kullanılabilecek.

"VİRÜSLERE KARŞI YÜZDE 99,9 ETKİLİ"

UVD Robot’un Türkiye distribütörü olan Inno-Robots'un kurucusu Mehmet Bilginsoy; başta Çin, Danimarka ve İtalya olmak üzere 60’tan fazla ülkede koronavirüse karşı kullanılan UVD Robot'un, virüslere karşı yüzde 99,9 etkili olduğunu söyledi.

ULTRAVİYOLE İLE MEKANLARI DEZENFEKTE EDİYOR

Yoğun ultraviyole ışığı yayarak, ortamların dezenfeksiyonunu sağlayan ve otonom bir robot olan UVD Robot'un, insan hatasını yüzde 100 ortadan kaldırdığını ifade eden Bilginsoy, robotun Ultraviyole C ışığının eksik ya da yanlış kullanımına çözüm getirdiğini belirtti..





Bilginsoy; hastane, okul, AVM, plaza ve otel gibi insan trafiğinin yoğun olduğu yerlerde dezenfeksiyon ihtiyacının daha fazla olduğunu hatırlatarak, Türkiye'ye kazandırdıkları robotla bu tür yerlerin dakikalar içinde dezenfekte edilebildiğinin altını çizdi.

"HARİTALAMA YAPIYORUZ"

Bilginsoy, "Robotumuza daha önceden nereleri dezenfekte edeceğini gösteren bir haritalama yapıyoruz. Robot bunun ardından her türlü dezenfeksiyon işlemini çok kısa süre içerisinde yapıyor ve güvenilir, sağlıklı ortamlar sunuyor." ifadelerini kullandı.

VUHAN'DAN SONRA BAŞKA ÜLKELERDE DE KULLANILDI

Çin'in Vuhan kentinde başlayan koronavirüsün ardından bölgeye hemen 120 adet robot satışının yapıldığını hatırlatan Bilginsoy, "Robotumuz önce Vuhan'da, daha sonra da İspanya, İtalya ve İngiltere'de hastanelerde kullanıldı. Fakat gösterdiği yarardan sonra havaalanlarında, spor salonlarında ve otellerde de kullanılmaya başladığını görüyoruz.

Biz bu olanağı Türkiye'ye de getirip hem çalışanların hem de orada yaşayanların daha sağlıklı ve güvenilir ortamlarda nefes almasını sağlamak istedik." dedi.

BAŞARISI ONAYLANDI

UVD Robot'un zararlı mikroorganizmalara karşı başarısının, Odense Üniversite Hastanesi ile iş birliği yapan bağımsız mikrobiyolojik laboratuvarlar tarafından kanıtlandığını belirten Bilginsoy, robotun bir dönem koronavirüsün oldukça etkili olduğu İtalya’da etkin bir şekilde kullanıldığını açıkladı.

7 BİN METREKARELİK ALAN 1 SAATTE TEMİZLENİYOR

UVD Robot'un 7 bin metrekarelik alanı 1 saatte dezenfekte edebildiğini belirten Bilginsoy, dezenfeksiyonun ardından robotun ilgili yöneticilerin mail adreslerine raporlama yaptığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Cihaza uzaktan müdahale edip sorunları çözümleyebiliyoruz. Robotun kullanımına ilişkin eğitimleri de veriyoruz. Büyük merkezler için tek bir robot yeterli değil. Bazı yerlerde robot kullanabilirsiniz, bazı yerlerde küçük lambalar kullanabilirsiniz.

O yüzden biz hizmet sunarken önce ihtiyaçları analiz ederek yola çıkıyoruz. Dezenfeksiyon süreçlerini de optimize ediyoruz. Kimyasal kullanımından ve insan gücünden elde edilen tasarrufu rapor olarak sunuyoruz. Arkasından ne fiyatta olduğu ortaya çıkıyor.

"PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİLMİYORUZ"

Türkiye'de pazarın büyüklüğünü açıkçası bilmiyoruz. Önce pazarın kendisini bulması, eğitmesi gerekecek. Ondan sonra gelecekle ilgili projeksiyonlar yapabiliyor olacağız.

Ancak şu anda gördüğümüz yoğun talepten dolayı beklediğimizden daha hızlı bir şekilde atlama olacağını görüyorum."