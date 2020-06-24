Koronavirüsle mücadelede süper bilgisayar Fugaku devrede

Japon yapımı dünyanın en hızlı süper bilgisayarı Fugaku, koronavirüsle mücadele çalışmalarına destek verecek.

Bu sorun ortadan kaldırmak için ise birçok güçlü bilgisayarın birleşmesi ve birbirleriyle uyumlu halde çalışması şeklinde ortaya çıkan süper bilgisayarlar; çözülmesi çok uzun zaman alan matematiksel problemlerde, fizik bilimleriyle ilgili modellemelerde ve insan zekâsının yetmeyeceği karışık hesaplamalarda kullanılıyor.

Geçtiğimiz günlerde Amerikan rakibi Summit'e 2.8 kat hız fark atarak dünyanın en hızlı bilgisayarı seçilen Japon Fugaku, koronavirüs çalışmalarında kullanılacak.

KORONAVİRÜS ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Japon yetkililer, dünyanın en hızlı süper bilgisayarı Fugaku'nun koronavirüs araştırmalarına başladığını açıkladı.

Bilgisayar, ofis alanlarında ve kalabalık trenlerde zerreciklerin nasıl yayıldığını anlamaya yönelik bir simülasyon üzerinde çalışıyor.

Fugaku'nun gelecek yıl tam kapasite çalışmaya başlamasıyla virüs için etkili tedavi yöntemleri üzerinde yoğunlaşacağı belirtiliyor.

SUMMIT DE KORONAYA KARŞI KULLANILIYOR

Araştırmacılar mart ayında yaptıkları açıklamada, dünyanın en hızlı ikinci süper bilgisayarı olan Summit'i koronavirüs aşısı geliştirmek için kullanmaya başladığını açıklamıştı.

Aşıyı geliştirmeden önce ilaç bileşiklerini tanımlamak için çok sayıda simülasyona ihtiyaç duyan uzmanlar, söz konusu simülasyonları Summit üzerinden gerçekleştiriyor.