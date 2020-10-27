Koronavirüsü sıcaklıkla öldüren yüz maskesi geliştirildi

ABD’de yer alan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) bilim insanları, elektrikle çalışan bir yüz maskesi üretti. Yeni maske, sıcaklıkla virüsleri öldürebiliyor.

Koronavirüs nedeniyle maske kullanmanın bir hayli önemli olduğu şu günlerde, birçok firma yeni koruyucu maske modelleri geliştiriyor.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) araştırmacıları, havayı filtrelemek yerine, 90 dereceye kadar ısıtılmış ince bir bakır ağdan geçirerek koronavirüsü öldüren elektrikli yüz maskesi üretti.

Maske, sıcak metal filtrenin kullanıcı tarafından rahatça giyilebilmesi için ısıyı yalıtan neopren maddesiyle kaplandı.

RİSKİ SIFIRA İNDİRİYOR

Bununla birlikte, elektrikle çalışan ve bir bataryaya sahip olan maskenin bulaş riskini sıfıra indirdiği aktarıldı.

Araştırmacılar sıcak maskenin, özellikle koronavirüse maruz kalma riskinin yüksek olduğu hastane ortamları ve toplu taşıma araçları için ideal olduğunu aktardı.

Bilim insanları, nefes alırken virüslerin etkisiz hale gelmesi için bakır levhanın ulaşması gereken optimum sıcaklığın 90 derece olduğunu belirledi.







NORMAL MASKELERDEN PAHALI OLACAK

Maskenin tasarımı için patent başvurusunda bulunan bilim insanları, ticari kullanımın onaylanmasının ardından, elektrikli maskenin biraz pahalı olabileceğini şimdiden vurguluyor.

Ancak maske, çok yüksek sıcaklığa ulaştığı için sterile edilmesi ya da değiştirilmesi gerekmediğinden uzun vadede ekonomik bir çözüm olabilir.

Kimya mühendisi Samuel Faucher, "Geliştirilen maske, virüsün dış katmandan içeriye girmesine izin veriyor. Ancak yüksek sıcaklık sayesinde virüs kullanıcıya ulaşmadan ölmüş oluyor.

Aynı durum maskeyi takan enfekte biri nefes verdiğinde de geçerli. Hava iç katmadan geçiyor, ancak maskeden dışarı çıkana kadar virüs etkisiz hale gelmiş oluyor." ifadelerini kullandı.



