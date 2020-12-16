Koronavirüsü tespit eden akıllı yüzük: Oura

ABD’li bilim insanları, koronavirüsün erken semptomlarını tahmin etmek için geliştirilen Oura adlı akıllı yüzüğün, çok hafif belirtileri olan vakaları tespit edebildiğini açıkladı.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs nedeniyle teknoloji trendleri de değişti. Salgınla birlikte hemen hemen her teknolojik cihazda artık sağlık uygulamaları ön plana çıkmaya başladı.

ABD’de yer alan Kaliforniya Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Lincoln Lab'den bilim insanları, Finlandiyalı bir girişim tarafından yapılan Oura adlı yüzüğü insanlarda test etti.



Sürekli olarak ateş ölçen akıllı yüzük, çok hafif semptomlara sahip olsa bile bir insanın koronavirüse yakalanıp yakalanmadığını anlayabiliyor.

Bununla birlikte araştırmacı Benjamin Smarr, yüzüğün test edilen insanlarda geleneksel cihazlarla tespit edilemeyen, oldukça düşük derecede ateş yükseltisini bile algılayabildiğini söylüyor.



Smarr, “Giyilebilir cihazlar, koronavirüs pandemisinde özel bir öneme sahip olan, yanlışlıkla asemptomatik olarak nitelendirilen vakaların tespit edilmesini kolaylaştırabilir.” ifadelerini kullandı.

HEDEF ALGORİTMA GELİŞTİRMEK

Bilim insanları, Oura yüzüğü takan 65 bin kişiyi kapsayan daha geniş bir test ile, koronavirüs semptomlarının başlangıcını tahmin edebilen bir algoritma geliştirmek istiyor.

Araştırmacılar, bu hedefe yıl sonuna kadar ulaşmayı umduklarını ve bunun, halk sağlığı yetkililerinin virüsün yayılmasını kontrol altına almak için daha hızlı hareket etmesine imkan vereceğini söyledi.

San Francisco Tıp Merkezi'nde profesör olan Ashley Mason, “'Giyilebilir cihazlar koronavürüsü erken tespit etmemize izin verirse, insanlar fiziksel izolasyon uygulamalarına erkenden başlayabilir ve virüsün yayılmasını azaltmak için testler yapabilir. Bu şekilde yapılan önleme, onlarca tedavi için harcanan kaynağın korunmasını sağlayabilir.” açıklamasını yaptı.

Instagram: @eshteknoloji

