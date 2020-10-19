Koronavirüsün 5G kaynaklı olduğuna dair çıkan haberlere karşı AB ülkeleri birleşti

Koronavirüs salgınının kaynağının 5G teknolojisi olduğunu düşünenlerin baz istasyonlarına zarar vermesi, Avrupa ülkelerini harekte geçirdi.

Bazı komplo teorisyenleri, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının kaynağının 5G teknolojisi olduğunu düşünüyor.

Salgının ilk olarak Vuhan'da ortaya çıkması ve bu şehrin 5G'nin kullanılmaya başlandığı ilk Çin şehirlerinden bir tanesi olması tartışmayı iyice alevlendirdi.

5G İSTASYONLARI YAKILMIŞTI

İnternette yayılan komplo teorilerini ciddiye alan bazı insanlar, geçtiğimiz aylarda İngiltere ve Fransa dahil 10 Avrupa ülkesinde çok sayıda 5G istasyonunu ateşe verip, fiber optik kablo döşeyen işçilere saldırmıştı.

Ayrıca Belçika'da kurulan "Stop 5G" isimli bir grup, başkent Brüksel'de merkez tren istasyonu (Gare Central) önünde her ay 5G karşıtı gösteri düzenliyor.

AB ÜLKELERİNDEN ORTAK ÇAĞRI

Avrupa Birliği ülkeleri 5G'yi, kendi kendine giden arabalardan uzaktan ameliyata ve daha otomatik üretime kadar her alanda kullanmak istiyor.

Polonya ve İsveç dahil 15 ülkeden oluşan bir grup, Avrupa Birliği'nin 5G teknolojisi hakkında yalan haberlere karşı bir strateji geliştirmesi gerektiğini belirten bir mektup kaleme aldı.

15 ülke, endişelerini ve önerilerini AB dijital şefi Margrethe Vestager, iç pazar komiseri Thierry Breton ve değerler şefi Vera Jourova'ya gönderdi.

Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Portekiz ve Slovakya'nın da imzaladığı mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa Birliği genelinde 5G karşıtı gösterilerin arttığına tanık oluyoruz. Üye Devletler olarak, 5G hakkında çıkan yalan haberlerin önüne geçebilmek için ulusal uzmanlığımız ve en iyi uygulamalarımızla destek vermeye hazırız."





AB ülkeleri ayrıca, insanların sağlığına yönelik riskler hakkında daha fazla bilimsel araştırma yapılmasını ve 5G konusunda Avrupa çapında bir farkındalık kampanyası gerçekleştirilmesini önerdi.