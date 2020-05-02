Koronavirüsün dev teknoloji şirketlerine etkisi

Koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik etkiler, teknoloji şirketlerini de zor durumda bıraktı. İşte virüsü Google, Amazon ve Microsoft gibi dev şirketlere olan etkileri.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok şirket zor durumda kalırken, teknoloji devleri de hem olumlu hem de olumsuz anlamda oldukça etkilendi.

Örneğin evlerine kapanmak zorunda kalan milyonalrca insan, e-ticaret sitelerine yönelirken, Amazon gibi devlerin hisselerinde de artış yaşandı. İşte koronavirüsün teknoloji dünyasına etkileri:

AMAZON

Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden Amazon, 30 Nisan'da açıkladığı birinci çeyrek bilançosunda; satışlarının yükseldiğini, ancak koronavirüs salgınına uyum sağlayabilmek için yaptığı harcamalar yüzünden kârının beklenildiği kadar yüksek olmadığını belirtmişti.

Şirketin ilk çeyrekte satışları geçen yıla göre yüzde 26 yükseldi ve bu yükselişin önümüzdeki çeyrekte de yüzde 28 seviyelerine gelmesi bekleniyor.

Ancak Amazon, koronavirüsün getirdiği çalışma dönemine uyum sağlamak için haziran ayına kadar 4 milyar dolarlık bir harcama yapmayı planlıyor.

Bu nedenle Amazon'un net geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 düştü.

GOOGLE (ALPHABET)

Google kuruluşlarını bir arada toplayan Alphabet şirketinin kârı yatırımcısını hayal kırıklığına uğratsa da geliri beklentilerin üzerine çıktı.

Şirketin ilk çeyrek geliri 41,16 milyar dolar olurken hisse başına kârı 9,87 dolar ile beklentilerin altında kaldı.

Sermaye yöneticisi Michael Kramer, şirketin bu dönemi yara almadan atlatması halinde, koronavirüs krizi patlak vermeden önceki döneme göre çok daha iyi bir performans sergileyebileceğini aktardı.

FACEBOOK

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Facebook, dijital reklam gelirlerinin ilk çeyrekte azalmasından dolayı halka arz edildiğinden beri en yavaş büyümesini gerçekleştirdi.

Ancak buna rağmen analistlerin beklentilerinin üzerinde bir bilanço performansı sergilemesiyle, bilançonun açıklanmasının ardından hisseleri yüzde 7'nin üzerinde yükseldi.

Şirketin geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artışla 17,74 milyar dolara çıktı.

Şirketin mart ayında dijital reklam gelirlerinin düştüğü, ancak nisan ayında makul bir şekilde dengelendiği belirtildi. Şirketin kârı ise geçen yıla göre yüzde 10 yükseldi.

MICROSOFT

Koronavirüs sürecinde beklentilerin üzerinde bir performans sergileyen teknoloji şirketlerinden biri de Microsoft oldu.

Gelirlerinin bulut teknolojisine gösterilen ilgi ile arttığını açıklayan şirketin hisseleri bilanço rakamlarının gün yüzüne çıkmasıyla yüzde 3 yükseldi.

Şirketten yapılan açıklamada gelirlerinin koronavirüsten olabilecek en az şekilde etkilendiği belirtildi.

Microsoft, uzaktan çalışmayı sağlayan Teams adındaki uygulamalarının günlük 75 milyon kullanıcıya ulaştığını açıkladı.

TWITTER

Diğer teknoloji şirketlerinin aksine yatırımcısını memnun edemeyen nadir şirketlerden biri Twitter oldu.

Sosyal medya platformu, analistlerin beklediğinden daha yüksek birinci çeyrek geliri ve beklenenden daha az miktarda zarar açıklamasına rağmen, yatırımcının ikinci çeyreğe dair kaygı duyması dolayısıyla hisselerinde düşüş yaşandığı görüldü.

Koronavirüs krizi dolayısıyla insanların bilgiye daha meraklı olması, Twitter'ın reklamlarının ulaştığı kullanıcı sayısında artış yaşanmasına neden oldu.

Twitter'da çıkan reklamlara maruz kalan kullanıcı sayısı yüzde 24 artışla 166 milyona yükseldi.

Ancak Twitter'ın hisseleri bilanço rakamlarının ardından ilk başta yüzde 11 yükselse de daha sonra ikinci çeyreğe dair belirsizlik ile yüzde 4,8 değer kaybetti.

Şirketin CFO'su Ned Segal, yatırımcılarla yaptığı video konferansta 11-31 Mart tarihleri arasında şirketin reklam gelirinin yıllık olarak yüzde 27 düştüğünü söyledi.

SPOTIFY

Koronavirüs döneminin yarattığı dijital dönüşümden olumlu etkilenen şirketlerden biri de online müzik dinleme platformu Spotify oldu. İlk çeyrekte şirketin paralı abonelerinin sayısı 130 milyona çıktı.

Bu da yatırımcıda iş modelinin koronavirüs gibi bir krize daha dayanıklı olduğu izleniminin oluşmasını sağladı.

Şirketin reklam gelirleri düştü; ancak genel olarak gelirinde yüzde 22'lik bir artışın yaşanması bu kaybın önüne geçti.

Bu bilanço rakamlarının üzerine İsveçli şirketin New York borsasında işlem gören hisseleri ticaret başlamadan önce yüzde 10 yükseldi.

Şubat ayının sonlarında İtalya ve İspanya gibi koronavirüs krizinden ağır etkilenen ülkelerde kullanıcı sayısının başta düştüğü ancak sonraki haftalarda toparladığı belirtildi.

APPLE

Apple, koronavirüs nedeniyle mağazalarını uzun bir süre kapalı tutmuş, daha sonra yeniden açmıştı.

Şirketin ana merkezi olan ABD'de mart ortasından bu yana kapalı olan mağazalara rağmen şirket, ocak-mart döneminde 58.3 milyar dolarlık gelir bildirdi. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 1 daha fazla.

Tahmin edebileceğiniz gibi satışlardaki en büyük payı 28.9 milyar dolarlık gelirle iPhone'lar oluşturdu. Ancak iPhone satışları, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 7'lik bir düşüş yaşadı.

Her ne kadar iPhone satışlarında geçtiğimiz yıla oranla bir düşüş yaşansa da şirket; özellikle Apple Music, Apple Arcade ve Apple TV + gibi platformlar sayesinde bu düşüşü telafi etti.

Apple Music, Apple Arcade ve Apple TV+ platformları, bu çeyrekte 13.3 milyar dolarlık gelir elde etmeyi başardı.