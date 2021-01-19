Koronavirüsün otomobillerin içinde yayılma senaryoları

Bilim insanları, bir otomobilin içindeki hava akışı ayarlamalarının koronavirüsü nasıl etkileyeceği hakkında bir araştırma yaptı.

Tüm dünyayı etkisi alan koronavirüs salgını nedeniyle artık kapalı alanlar eskisi kadar güvenli değil. Peki milyonlarca insanın yine de kullanmak zorunda olduğu otomobillerin içinde durum nasıl?

ABD’de Brown Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, bir otomobilin içindeki hava akışı düzenlemelerinin, koronavirüs bulaşma riskini nasıl azaltabileceğini gösteriyor.

Bilim insanları, yapılan çalışma kapsamında bir arabanın kabinindeki hava akışını izlemek için bilgisayar simülasyonları kullandı ve hastalıkların aerosoller yoluyla bulaşma riskini en aza indirgemeyi sağlayan senaryolar ortaya çıkardı.

EN İYİ ÇÖZÜM: TÜM PENCERELERİN AÇILMASI

Araştırmacılar, saatte 80 kilometre hızında ilerleyen bir araç içerisinde, hem sürücü hem de yolcunun etrafındaki hava akışını simüle etti ve aracın içindeki aerosol konsantrasyonunu izledi.

Sonuçlar, dört pencerenin de tamamen açık olduğu bir yolculukta korona riskinin en az olduğunu, tüm pencerelerin kapalı ve klimanın açık olduğu durumda ise havadaki virüs konsantrasyonunun en yüksek düzeyde olduğunu gösterdi.

YOLCU VE SÜRÜCÜ ÇAPRAZ OTURMALI

Bununla birlikte çalışmada, bir araçtaki sosyal mesafenin en üst düzeye çıkarılması için yolcunun, sürücünün arka çapraz koltuğunda oturması gerektiği belirtildi.

Bilim insanları ayrıca, bir aracın arka camlardaki hava basıncının ön camlardan daha fazla olduğunu, bunun da havanın arka camlardan girip, ön camlardan çıkması anlamına geldiğini söyledi.

Bu nedenle çalışmanın yazarları, bir otomobilin içinde yolculuk ederken hava akışının sağlanması için arka ve ön camların çapraz bir şekilde açık olması gerektiğini bildirdi.

Son olarak bilim insanlarına göre araç içerisinde maske takmak, tüm bunlardan daha etkili bir çözüm olarak tanımlandı.