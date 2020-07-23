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    Koronavirüsün yarasaları neden öldürmediği bulundu

    Bilim insanları, koronavirüsün neden yarasalar üzerinde etki etmediğini açıklığa kavuşturdu.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2020 - 14:18
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    Koronavirüsün yarasaları neden öldürmediği bulundu

    Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsün asıl kaynağı merak konusu. Birçok virüsün taşıyıcısı olduğu bilinen yarasalar, salgın döneminde yine sık sık gündeme geldi.

    Peki koronavirüs de dahil olmak üzere yarasaların taşıdığı birçok virüs neden onları öldürmüyor? Bilim insanları, bu sorunun cevabını veren araştırma sonuçlarını yayınladı.

    YARASALARIN GENETİĞİ ÇÖZÜLDÜ

    Bilim insanları, 6 yarasa türünün genetik kodlarını çözmeyi başardı. Bilimsel sonuçlara göre bu kodlar, yarasaları ölümcül virüslere karşı koruyan "istisnai bağışıklık sistemlerine" yönelik genetik ipuçlarını içeriyor.

    yarasa

    Yaşayan 1421 yarasa türünün genetik şifrelerini çözmeyi amaçlayan Bat1K Projesi'nin kurucularından Prof. Emma Teeling, "Bu genler, sonunda insanlarda yaşlanmayı ve hastalıkları azaltmak için kullanılabilecek genetik çözümleri tespit etmek için gereken araçlar." ifadelerini kullandı.

    Yarasaları virüslerden koruyan çok sayıdaki genetik değişikliği ortaya çıkartan çalışmanın, ilerleyen dönemde koronavirüs gibi salgınlara karşı daha efektif bir mücadele yönteminin geliştirilmesine yardımcı olabileceği belirtiliyor.

    Teeling, söz konusu keşiften yola çıkarak koronavirüs ve benzer salgınlara karşı daha etkili ilaçlar geliştirmenin mümkün olabileceğini söylüyor.

    Instagram: @eshteknoloji

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