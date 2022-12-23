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    Korsan filmler yolda: Twitter'da 60 dakikalık video dönemi

    Twitter Blue kullanıcıları için yeni özellikler yayınlayan Twitter, video yükleme süresini 60 dakikaya çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2022 - 14:56
    • Güncelleme : 23.12.2022 - 15:11
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    Korsan filmler yolda: Twitter'da 60 dakikalık video dönemi

    Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın, sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma süreci 27 Ekim'de tamamlanmıştı.

    Şirketin yeni sahibi Musk, yenilenen Twitter Blue abonelik sistemi ile mavi tik başta olmak üzere bazı özellikleri ücretli olarak sunmaya başladı.

    Video yükleme sınırı 60 dakikaya çıkıyor

    Yenilenen Twitter Blue hizmeti ile birlikte artık kullanıcılar, 60 dakikaya kadar video yükleyebilecek. En fazla 2 GB boyutundaki videolar kabul edilecek ve sadece web üzerinden bu özellik kullanılabilecek.

    Twitter Blue kullanıcıları, bu düzenlemeden önce en fazla 10 dakikalık video paylaşabiliyor ve bu videolar en fazla 512 MB'lık bir alanı kaplayabiliyordu.

    twitter

    Korsan filmler artabilir

    Bu değişiklik, Twitter'ın korsan filmler veya korsan görsel içeriklerle mücadele etmesini zorlaştıracak.

    Çünkü kullanıcılar, 60 dakikalık uzunluk sayesinde herhangi bir filmin veya dizinin tüm bölümlerini ayrı ayrı Twitter'a yükleyebilir. Bu nedenle, Twitter'ın telif hakkını denetleyen ilgili sistemini zor günler bekliyor.


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