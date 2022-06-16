Kredi kartı bilgilerini saniyeler içinde çalan Android virüsü

Google Play Store'da, kredi kartı bilgilerini ve e-posta şifrelerini çalan 6 adet Android virüsü keşfedildi.

Son yıllarda akıllı telefon kullanımının artmasıyla daha fazla zararlı yazılım görmeye başlıyoruz.

Kötü niyetli kişiler, bu zararlı yazılımları kullanarak kullanıcıların önemli bilgilerini ele geçirebiliyor.

Kişisel veri hırsızlığından dolandırıcılığa kadar pek çok riski bulunan bu durumun çözümü için sayısız çalışma yapılsa da özellikle Android işletim sistemi hala risk altında.

Kart bilgilerini çalan virüs tespit edildi

Hindistan merkezli siber güvenlik şirketi SecneurX ile Rusya merkezli Kaspersky, Google Play Store’da 6 adet kötü amaçlı yazılım bulundu.

Tespit edilen bu zararlı yazılımlar arasında, en tehlikelilerden biri olarak kabul edilen Hydra ve Joker virüsleri de var. Uzmanlara göre virüsler, şekil değiştirerek yeniden mağazalara sızmayı başarıyor.

Virüs tespit edilen zararlı uygulamalar

Binlerce kez indirilen virüslü uygumalar, saniyeler içinde kredi kartı bilgilerini, e-posta adreslerini/şifrelerini ve diğer kişisel bilgileri çalabiliyor. Eğer aşağıdaki uygulamalardan herhangi bir tanesi telefonunuzda yüklüyse, hemen silmenizde fayda var.

Document Manager

Coin track Loan – Online loan

Cool Caller Screen

PSD Auth Protector

RGB Emoji Keyboard

Camera Translator Pro

Fast PDF Scanner

Air Balloon Wallpaper

Colorful Messenger

Thug Photo Editor

Anime Wallpaper

Peace SMS

Happy Photo Collage

Original Messenger

Pellet Messages

Smart Keyboard

Special Photo Editor

4K Wallpapers

Google güvenlik duvarını kolayca aşıyorlar

Programcılar, Google'ın filtrelerini geçmek için her geçen gün yeni teknikler buluyor ve uygulamalarını daha iyi saklamayı başarıyor.

Kodlarını mümkün olduğunca kısaltmaya çalışan kötü niyetli kişiler, böylece Google'ın yapay zekasını atlatabiliyor.

Üstelik analizlere göre, bu yazılımlar daha fazla kişiye erişebilmek için bir süre beklemede kalıyor ve daha sonra bulaşma aşamasına geçiyor. Bu da yazılımların fark edilmesini engelliyor.