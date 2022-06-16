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- Kredi kartı bilgilerini saniyeler içinde çalan Android virüsü
Kredi kartı bilgilerini saniyeler içinde çalan Android virüsü
- 16.06.2022 - 12:23
- Güncelleme : 16.06.2022 - 12:32
Son yıllarda akıllı telefon kullanımının artmasıyla daha fazla zararlı yazılım görmeye başlıyoruz.
Kötü niyetli kişiler, bu zararlı yazılımları kullanarak kullanıcıların önemli bilgilerini ele geçirebiliyor.
Kişisel veri hırsızlığından dolandırıcılığa kadar pek çok riski bulunan bu durumun çözümü için sayısız çalışma yapılsa da özellikle Android işletim sistemi hala risk altında.
Kart bilgilerini çalan virüs tespit edildi
Hindistan merkezli siber güvenlik şirketi SecneurX ile Rusya merkezli Kaspersky, Google Play Store’da 6 adet kötü amaçlı yazılım bulundu.
Tespit edilen bu zararlı yazılımlar arasında, en tehlikelilerden biri olarak kabul edilen Hydra ve Joker virüsleri de var. Uzmanlara göre virüsler, şekil değiştirerek yeniden mağazalara sızmayı başarıyor.
Virüs tespit edilen zararlı uygulamalar
Binlerce kez indirilen virüslü uygumalar, saniyeler içinde kredi kartı bilgilerini, e-posta adreslerini/şifrelerini ve diğer kişisel bilgileri çalabiliyor. Eğer aşağıdaki uygulamalardan herhangi bir tanesi telefonunuzda yüklüyse, hemen silmenizde fayda var.
- Document Manager
- Coin track Loan – Online loan
- Cool Caller Screen
- PSD Auth Protector
- RGB Emoji Keyboard
- Camera Translator Pro
- Fast PDF Scanner
- Air Balloon Wallpaper
- Colorful Messenger
- Thug Photo Editor
- Anime Wallpaper
- Peace SMS
- Happy Photo Collage
- Original Messenger
- Pellet Messages
- Smart Keyboard
- Special Photo Editor
- 4K Wallpapers
Google güvenlik duvarını kolayca aşıyorlar
Programcılar, Google'ın filtrelerini geçmek için her geçen gün yeni teknikler buluyor ve uygulamalarını daha iyi saklamayı başarıyor.
Kodlarını mümkün olduğunca kısaltmaya çalışan kötü niyetli kişiler, böylece Google'ın yapay zekasını atlatabiliyor.
Üstelik analizlere göre, bu yazılımlar daha fazla kişiye erişebilmek için bir süre beklemede kalıyor ve daha sonra bulaşma aşamasına geçiyor. Bu da yazılımların fark edilmesini engelliyor.