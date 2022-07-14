Kripto para dolandırıcıları artık YouTube'u kullanıyor

Bedava kripto para kazanma vaatleri içeren YouTube yorumlarının sayısında artış yaşanıyor.

Koronavirüs nedeniyle internet kullanımının oldukça artması, siber saldırganları da harekete geçirdi. Özellikle 2020 yılında yapılan siber saldırı sayılarında rekor artışlar yaşanmıştı.

Koronavirüsle artışa geçen siber saldırılar, günümüzde de yoğun bir şekilde devam ediyor.

Kripto para saldırıları YouTube'a kayıyor

Güvenlik uzmanları, siber suçluların güçlü kötü amaçlı yazılımları dağıtmak için YouTube'u kullanmaya başladığını keşfetmişti. Şimdi de platformda kripto para dolandırıcılarının sayısında artış yaşanıyor.

Kaspersky tarafından yapılan açıklamaya göre, popüler YouTube kanallarının yorum bölümünden yayılan dolandırıcılık yöntemi epey kişiyi mağdur etti.

Dolandırıcılar YouTube’daki popüler videoların altına yorum atarak kurbanlarını bedava kripto para kazanmaya davet ediyor.

Bedava kripto paranın nasıl kazanılacağını öğrenmek isteyenleri kendi kanalına davet eden dolandırıcılar, kurbanlarını kanaldaki videoda sahte bir kripto para borsasına yönlendiriyor. Ardından kurbanların kişisel bilgileri ve cüzdanlardaki kripto paraları çalınıyor.

Dolandırıcılar, dolandırma amaçlı yorumların en tepeye çıkması için bot hesaplarla olumlu yorumlar atıyor.

Epey basit bir tuzak olmasına rağmen yorumu tepede görenler ve altına gelen olumlu yorumları görenler, kolay para kazanma hevesiyle bu tuzağa düşebiliyor.