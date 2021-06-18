Kripto para düzenlemesi son aşamaya geldi

Kripto para düzenlemesinde son aşamaya gelindi. Yeni düzenleme ile kripto para borsalarına sermaye şartı getirilecek ve yapılacak işlemler MASAK denetiminde olacak. İşte detaylar...

Dünyada Bitcoin başta olmak üzere kripto para varlıkları, son dönemlerde oldukça popüler hale geldi.

Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluşla ilgisi olmayan söz konusu yatırım araçları, Türkiye'nin de yakın takibinde.

Türkiye'nin kripto para yasasının, 2021 sonuna kadar hazır olması bekleniyor. Gelen bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı taslakta son aşamaya geçti.

BORSALARIN DENETİMLERİ ARTACAK

Kripto para borsası kurulum işlemleri izne tabi hale getirilecek, kuruculardan teminat göstermesi istenecek. Bunun yanında şirket sahipleri, güvenlik soruşturmasına da tabi tutulacak.

İlk olarak faaliyet gösteren şirketler için lisans ve asgari sermaye şartı getirilmesi, şirketler için teknik yeterlilik ve kurumda çalışanlarda SPK lisansı şartının aranması, getirilmesi planlanan düzenlemeler içinde yer alıyor.





TRANSFER İŞLEMLERİNDEN VERGİ ALINACAK

Şu anda ülkemizde, kripto paralara ilişkin vergi mevzuatı da dahil herhangi bir yasal altyapı ve düzenleme bulunmuyor. Üzerinde çalışılan yasada, kripto para kazançlarının vergilendirilmesi yönelik diğer ülkelerin aldığı kararlar inceleniyor.

Borsalarda şüphe uyandıracak miktarlarda alım-satım yapılması durumunda MASAK'ın devreye girmesi planlanırken, transfer işlemleri üzerinden de vergi alınacak.

Uygulamanın başlamasından hemen sonra sistemdeki şirketlere süre verilerek, kurulan alt yapıya uyum sağlamaları istenecek.

Türkiye'de kripto para yatırımcılarının sayısının 5 milyona yakın olduğu tahmin ediliyor. Bu rakamla dünyada ilk beşte yer alan Türkiye'de günlük işlem hacmi 1 milyar doları aşıyor.

TÜRKİYE'DE 22 BORSA VAR

Kripto para borsası Thodex’le ilgili yaşanan sürecin ardından gözler, kripto piyasasına daha çok çevrildi.

Türkiye’de 22 borsa var, ancak merdivenaltı olanlarla birlikte sayının 40’ı bulduğu belirtiliyor.

Kripto piyasasında 22 borsanın borsa şeklinde hareket ettiği, kendisini internetten ilan ettiği, yatırımcıların borsaya girer gibi kripto para alım satımı yapabildiği belirtildi.

Kalan 18 borsanın ise firma gibi hareket ettiği, yatırım yapmak isteyenlerin paralarını bu firmalara verdiği ve alımların bu firmalar tarafından yapıldığı ifade edildi.