Kripto para madencileri, ekran kartlarını satmaya başladı

Kripto para piyasasının düşüşe geçmesiyle birlikte birçok madenci, ekran kartlarını satışa çıkardı.

Son aylarda, özellikle kripto para madencilerinden gelen yoğun talep nedeniyle Nvidia ve AMD gibi ekran kartı üreticileri stok problemleri yaşıyor.

Adeta bir meslek haline gelen kripto para madenciliği, ekran kartı satışlarının büyük bir kısmını oluşturuyor.

Madencilik ve stok sıkıntılarının yaşandığı ekran kartı sektöründe sorunlar yavaş yavaş düzelmeye başlıyor.

Çünkü birçok madenci, son zamanlarda piyasada yaşanan düşüşün ardından ekran kartlarını satmaya başladı.

Şu an RTX 3060 Ti ekran kartları 300 ila 350 dolar arasında fiyatlarla satışa sunuluyor. Özellikle RTX 3060 Ti gibi kripto para madenciliği için popüler ekran kartlarının ikinci el sitelerinde satışa çıkması, oyuncuların da ilgisini çekiyor.

Madencilik kartlarına dikkat

Kripto para madenciliğinde kullanılan ekran kartlarının ömürlerinin çok da uzun olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü bu kartlar, 7/24 madencilik için kullanılıyor ve zamanla yıpranıyor.

Öte yandan, dünya genelinde ekran kartları stoklarının yeniden normale döndüğü gelen bilgiler arasında.

Kripto pazarındaki düşüş ise önümüzdeki günlerde ekran kartı fiyatlarını daha da aşağılara çekebilir.