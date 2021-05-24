Kripto para madencileri, kısıtlamaların ardından Çin'deki faaliyetleri durduruyor

HashCow ve BTC.TOP gibi kripto para madencileri, Çin'in Bitcoin madenciliği ve işlemlerine getirdiği kısıtlamaları artırmasının ardından faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Son günlerde kripto para piyasasında sert düşüşler yaşanmaya devam ederken, bunun en büyük nedeni ise Çin'den gelen olumsuz haberler.

Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, kripto para madenciliğini hedef alan yeni kısıtlamaları geçtiğimiz cuma günü açıklamıştı.

Dünya kripto para madenciliğinin yüzde 70'inin Çin'de gerçekleştiği tahmin ediliyor. Bu nedenle ülkede yaşanan en ufak bir olumsuz gelişme bile piyasaları ciddi şekilde etkiliyor.

MADENCİLER FAALİYETLERİ DURDURUYOR

Kripto para borsası Huobi'nin bir parçası olan Huobi Mall, kripto madenciliği hizmetlerini Çin'deki müşterileri için durdurduğunu ve ülke dışındaki faaliyetlere odaklanacağını açıkladı.

BTC.TOP da düzenlemelerin getirdiği belirsizlikleri gerekçe göstererek Çin'deki faaliyetlerini durdurduğunu duyururken, HashCow ise Bitcoin madenciliği için yeni ekipman alımını durduracağını açıkladı.

Bitcoin Çin'in son adımından sonra tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 50 gerilemiş oldu.

Diğer yaygın kripto paralardan Ethereum ise 12 gün önce gördüğü tüm zamanların en yüksek seviyesine kıyasla yüzde 60 gerileyerek son iki ayın en düşük seviyesinde seyretti.

Öte yandan Bitcoin'deki bu sert düşüş, Altcoin'leri de peşinden sürükledi ve birçok kripto parada yüzde 50'den fazla düşüş meydana geldi.