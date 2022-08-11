Petrol
97.16
-0.25%
Euro
18.5013
0.47%
Dolar
17.915
0.26%
Altın
1.029
-0.03%
Borsa
2864
1.22%
Bitcoin
440.500
6.15%
BTXN Coin
7.49
-0.66%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Bulutlu 24 C

    Kripto para piyasasında dolandırıcılık vakaları artıyor

    Blur Finance adıyla birikim havuzları oluşturan ve yüksek kâr payı oranları vadeden kripto para, kullanıcılarını dolandırarak kayıplara karıştı.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2022 - 09:57
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 10:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kripto para piyasasında dolandırıcılık vakaları artıyor

    Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, birçok bireysel yatırımcıyı kripto paralar gibi alternatif yatırım araçlarına yöneltti. Ancak kripto para piyasaları, sandığınız kadar masum değil.

    Son zamanlarda bu piyasadaki dolandırıcılık vakalarında artış yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Polygon tabanlı Dragoma oyununun yatırımcıları dolandırmasının ardından, bir kötü haber de Blur Finance isimli platformdan geldi.

    600 bin dolar çaldılar

    Blur Finance adıyla birikim havuzları oluşturan ve yüksek kâr payı oranları vadeden kripto paranın arkasındaki isimler, 600 bin dolarla kayıplara karıştı.

    Söz konusu olaydan önce, 0.06 dolardan işlem gören Blur Finance (BLR), ani bir düşüşle 0.0006 dolara geriledi ve adeta çakıldı.

    7 Temmuz tarihinde başlayan proje, BNB ağında yaklaşık 1000 yatırımcıya sahipti. Ancak geliştirici ekip, web sitesini ve projeyi kapatarak ortadan kayboldu.

    nlur finance


    İlginizi Çekebilir

    Nihat Doğan'ın düğününde silah sıkıldı
    Magazin

    Nihat Doğan'ın düğününde silah sıkıldı

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    İzmir’de, 130 kaçak göçmen kurtarıldı
    3. Sayfa

    İzmir’de, 130 kaçak göçmen kurtarıldı

    Görüş Bildir