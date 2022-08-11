Kripto para piyasasında dolandırıcılık vakaları artıyor

Blur Finance adıyla birikim havuzları oluşturan ve yüksek kâr payı oranları vadeden kripto para, kullanıcılarını dolandırarak kayıplara karıştı.

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, birçok bireysel yatırımcıyı kripto paralar gibi alternatif yatırım araçlarına yöneltti. Ancak kripto para piyasaları, sandığınız kadar masum değil.

Son zamanlarda bu piyasadaki dolandırıcılık vakalarında artış yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Polygon tabanlı Dragoma oyununun yatırımcıları dolandırmasının ardından, bir kötü haber de Blur Finance isimli platformdan geldi.

600 bin dolar çaldılar

Blur Finance adıyla birikim havuzları oluşturan ve yüksek kâr payı oranları vadeden kripto paranın arkasındaki isimler, 600 bin dolarla kayıplara karıştı.

Söz konusu olaydan önce, 0.06 dolardan işlem gören Blur Finance (BLR), ani bir düşüşle 0.0006 dolara geriledi ve adeta çakıldı.

7 Temmuz tarihinde başlayan proje, BNB ağında yaklaşık 1000 yatırımcıya sahipti. Ancak geliştirici ekip, web sitesini ve projeyi kapatarak ortadan kayboldu.