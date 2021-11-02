Kripto parada 'Squid Game' şoku: Tüm kazanç bir anda sıfırlandı

Kripto parada 'Squid Game' şoku: Tüm kazanç bir anda sıfırlandı

Squid Game dizisi adına çıkarılan bir kripto paradaki ani değişiklik, dolandırıcılık iddialarını gündeme getirdi. Değeri 5 dakikada sıfırlanan paranın geliştiricileri, depresyona girdiğini belirtti.

Çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix'in Güney Kore yapımı Squid Game dizisi, yayınlandığı tarihten bu yana Netflix listelerini altüst etmeye devam ediyor.

Sosyal medya platformlarının her köşesinde bir parçasına rastladığımız ve oldukça şaşırtıcı senaryosuyla dizi sektörünü sarsan Squid Game'i artık duymayan kalmadı.

Gizli ve ölümcül sonuçları olan bir oyunda, borç batağına saplanmış 456 oyuncunun 38 milyonluk para ödülüne ulaşmaya çalışmasını konu eden dizi, günümüzün rekabet odaklı düzenini gözler önüne serdi.

Bu nedenle dizi, dünya çapında büyük ses getirdi. Bu durumu fırsata çeviren kripto para yazılımcıları da Squid Game'den esinlenerek bir token oluşturdu. Diziyle resmi bağı bulunmayan projeye on binlerce kullanıcı para yatırdı.

ANİ DEĞİŞİKLİK ŞAŞIRTTI

Ancak Squid Game adına çıkartılan bu kripto paradaki büyük hareketlilik, yatırımcıları şaşırttı.

Geçtiğimiz dönemlerde Dogecoin ve Shiba Inu gibi şaka amaçlı ortaya çıkan coinlerin özel bir sebep olmaksızın yükselmesi ve sert düşmesi kripto dünyasının tehlikelerini de ortaya çıkarmıştı.

Squid Game adına çıkartılan coinin de yüzde 230'luk değer kazancını sadece 5 dakika gibi kısa bir sürede silmesi benzer bir tehlikeye dikkatleri çekti.

DEPRESYONA GİRDİKLERİNİ BELİRTTİLER

''Squid Game'' isimli para birimi, dün CoinMarketCap verilerine göre ani bir artışla 2 bin 861 dolara yükseldi. Ardından büyük bir düşüşle yarım sentin altına geriledi.

Squid Game 'geliştiricileri', Telegram üzerinden konuya ilişkin bir açıklamada bulundu.

Projenin geliştiricileri, ''Birileri projemizi hacklemeye çalıştı. Squid Game geliştiricileri olarak dolandırıcılar yüzünden depresyondayız. Bu yüzden artık projede çalışmak istemiyoruz.'' dedi.

NE OLDU?

Bir ay önce 0.012 dolar değerinde olan SQUID, önceki gün 37 dolara yükseldi. Ardından dün sabah saatlerinde 37 dolar civarında seyreden SQUID, öğle saatlerinde 2 binde 861 dolara fırladı.

5 dakika içerisinde paradaki tüm kazancın silinerek 0,0008 dolara gerilemesinin ardından dolandırıcılık iddiaları gündeme geldi.

Bir kripto girişiminin kurucu ortağı olan Antoni Trenchev, Bloomberg'e yaptığı değerlendirmede, ''Doğru kripto para üzerine bahis yapmak ağızları açık bırakan zenginliklere yol açabilir. Satış başladığında, farklı bir etki ortaya çıkabilir, bu nedenle yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz parayı kullanmak akıllıca olur.'' ifadelerini kullandı.