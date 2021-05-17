Kriptoda yeni trend: Coin yakma nedir ve neden yapılır? Coin Burn hakkında bilgiler..

Kriptoda yeni trend: Coin yakma nedir ve neden yapılır? Coin Burn hakkında bilgiler..

Ethereum‘un kurucu ortağı Vitalik Buterin, cüzdanına projenin kurucuları tarafından yollanan Shiba’ların 410 trilyonunu yaktı. Peki coin yakma işlemi nedir ve neden yapılır? İşte detaylar..

Ethereum'un kurucusu ve dünyanın en genç kripto para milyarderi Vitalik Buterin, Shiba Inu geliştiricileri tarafından kendisine gönderilen 410 trilyon adet SHIB'i yaktı. Bu yakım ardından SHIB'in değer yükseldi.

Buterin, Ethereum tabanlı diğer kripto para ve tokenlerde olduğu gibi yakım işlemini kullanım dışı kalan bir cüzdana gönderim yaparak sağladı, “Cüzdanımda kalan SHIB'lerin %90’ını yakmaya karar verdim. Kalan %10, bir hayır kurumuna gönderilecektir.” açıklamasında bulundu.

Yatırımcılar ve kripto para meraklıları Coin Burn yani coin yakma nedir ve neden yapılır sorusunu hızla araştırmaya başladı. Peki coin yakma işlemi nedir, ne işe yarar? İşte ayrıntılar..

COİN YAKMA NEDİR?

Coin yakma, coinleri dolaşımdan kalıcı olarak çıkararak, toplam arzı düşürme sürecidir.

Kripto para ekosisteminde oldukça yaygın olan “Coin Burn”, “Token Burn” ya da “Coin Yakma İşlemi”, mevcut kripto paraların belli bir kısmının kalıcı biçimde dolaşımdan çıkarılması anlamına gelir.

Genellikle coin’in geliştiricileri tarafından uygulanan bu yöntemde, mevcut tokenlerin belirli miktarı “yakılır”, yani kasıtlı biçimde dolaşımdan çıkarılır.

COİN YAKMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Coin burn işleminde yapılanlar şöyle açıklanabilir, öncelikle private keyi geçerli olmayan bir coin adresi yaratılır ardından bu adres paylaşılır ve bu adrese yakılmak istenen miktarda coin yollanır.

COİN YAKMAK NE İŞE YARAR?

Coin burn işlemleri çoğunlukla altcoin’ler ve küçük ölçekli tokenler tarafından dolaşımdaki sayıyı kontrol etmek için kullanılıyor. Yatırımcıları teşvik etmek ve fiyatı dengede tutmak için uygulanabiliyor.



