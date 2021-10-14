Kriz nedeniyle çip fiyatları yüzde 1000 arttı

Daha önce 300 dolara mal edilen çiplerin fiyatlarının, şu anda yüzde 1.000'lik bir artışla 3 bin dolara kadar yükseldiği açıklandı.

Bu yılın başlarında otomotivde başlayan ve ardından diğer sektörlere de sıçrayan küresel çip tedarik krizi, aylar geçmesine rağmen çözülebilmiş değil. Üstelik sektör yetkilileri, çip krizinin gelecek yıl da devam edebileceği konusunda hemfikir.

Çip sıkıntısı nedeniyle yaşanan kriz, Türkiye otomotiv sektörünü de artan maliyetlerle karşı karşıya bırakıyor.

ÇİPLERİN FİYATI YÜZDE 1000 ARTTI

Bloomberg HT'ye konuşan Farplas Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Burhanoğlu, klasik araçlarda yaklaşık bin adet çip kullanıldığını, bu bin adet çipin maliyetininse, krizden önce 300 dolarken şimdi 3 bin dolara kadar yükseldiğini belirtti.

Elektrikli araçlarda durumun daha da kötü olduğunu söyleyen Burhanoğlu; "Elektrikli araçlarda ise durum daha vahim. Çünkü orada bin adet değil 3 bin adet çip kullanılıyor. 3 bin adet olduğu için de normal değeri bin dolar olan maliyet 10 bin dolarlara kadar çıkıyor. Bu da elektrikli araçların maliyetini artırıyor." ifadelerini kullandı.

Burhanoğlu ayrıca, bunun dışında konteyner kriziyle maliyetlerin arttığını, enerji kriziyle de parçaların fiyatlarının giderek yükseldiğini söylüyor. Tüm bu sorunlar da, tedarik zincirinde büyük sıkıntılara yol açıyor.

"ARAÇ FİYATLAR YÜKSELİYOR"

Burhanoğlu, yaşanan bu kadar sorunun belirsiz bir geleceği ortaya çıkardığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Bunların sonucu olarak maliyetler artıyor, pazardaki araç sayısı azalıyor. Buna bağlı olarak araç fiyatları artıyor, ikinci el araç fiyatları da yükselmeye devam ediyor."

