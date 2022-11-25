Petrol
85.75
0.48%
Euro
19.3168
-0.50%
Dolar
18.6351
0.03%
Altın
1.047
-0.41%
Borsa
4874
0.32%
Bitcoin
313.742
-0.01%
BTXN Coin
5.83
-2.50%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Kullanıcı bilgilerini çalan 4 uygulama tespit edildi

    Google, Android kullanıcılarının bilgisini çalan dört tehlikeli uygulama keşfetti.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2022 - 17:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kullanıcı bilgilerini çalan 4 uygulama tespit edildi

    Son yıllarda akıllı telefon kullanımının artmasıyla daha fazla zararlı yazılım görmeye başlıyoruz. Kötü niyetli kişiler, bu zararlı yazılımları kullanarak kullanıcıların önemli bilgilerini ele geçirebiliyor.

    Kişisel veri hırsızlığından dolandırıcılığa kadar pek çok riski bulunan bu durumun çözümü için sayısız çalışma yapılsa da yeni zararlı yazılımlar ortaya çıkıyor.

    Zararlı 4 Android uygulama tespit edildi

    Google, Android kullanıcılarının bilgisini çalan dört tehlikeli uygulama tespit etti. Google Play mağazasında listelenen ve gizlice sızan bu uygulamalar, mağazadan kaldırıldı.

    Ancak uygulamalar binlerce kez yüklendiği için kullanıcıların bir an önce bu uygulamaları kaldırması için uyarı yapıldı.

    google

    Rapora göre dört tehlikeli uygulama, kimlik avı için kullanıcıları kendi tuzağına çekerek kişisel bilgileri ele geçirmeyi hedefliyor. Söz konusu uygulamaların tümü, "Mobile apps Group." adlı bir geliştirici tarafından yayınlandı.

    Bu uygulamalardan en çok indirilen Bluetooth Auto Connect oldu. Ekim 2020'de piyasaya çıkan uygulama, 1 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirildi. Diğer tehlikeli uygulamalar ise şçyle:

    • Bluetooth App Sender
    • Mobile transfer: smart switch
    • Driver: Bluetooth, Wi-Fi, USB.
    • Bluetooth Auto Connect

    Sırbistan ile Kosova, gerginliği düşürecek
    Dünya

    Sırbistan ile Kosova, gerginliği düşürecek

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Cristiano Ronaldo, milli marş sırasında gözyaşlarını tutamadı
    Dünya Kupası

    Cristiano Ronaldo, milli marş sırasında gözyaşlarını tutamadı

    Görüş Bildir