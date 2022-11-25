Kullanıcı bilgilerini çalan 4 uygulama tespit edildi

Google, Android kullanıcılarının bilgisini çalan dört tehlikeli uygulama keşfetti.

Son yıllarda akıllı telefon kullanımının artmasıyla daha fazla zararlı yazılım görmeye başlıyoruz. Kötü niyetli kişiler, bu zararlı yazılımları kullanarak kullanıcıların önemli bilgilerini ele geçirebiliyor.

Kişisel veri hırsızlığından dolandırıcılığa kadar pek çok riski bulunan bu durumun çözümü için sayısız çalışma yapılsa da yeni zararlı yazılımlar ortaya çıkıyor.

Zararlı 4 Android uygulama tespit edildi

Google, Android kullanıcılarının bilgisini çalan dört tehlikeli uygulama tespit etti. Google Play mağazasında listelenen ve gizlice sızan bu uygulamalar, mağazadan kaldırıldı.

Ancak uygulamalar binlerce kez yüklendiği için kullanıcıların bir an önce bu uygulamaları kaldırması için uyarı yapıldı.

Rapora göre dört tehlikeli uygulama, kimlik avı için kullanıcıları kendi tuzağına çekerek kişisel bilgileri ele geçirmeyi hedefliyor. Söz konusu uygulamaların tümü, "Mobile apps Group." adlı bir geliştirici tarafından yayınlandı.

Bu uygulamalardan en çok indirilen Bluetooth Auto Connect oldu. Ekim 2020'de piyasaya çıkan uygulama, 1 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirildi. Diğer tehlikeli uygulamalar ise şçyle: