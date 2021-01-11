Kullanıcı verilerini en çok kullanan şirketler

Hangi şirketin, hakkımızda daha çok veri topladığını hiç merak ettiniz mi? Dünyanın önde gelen markalarının veri analizlerine bakarak bu soruya yanıt verdik.

Son günlerin en çok konuşulan uygulamalarından biri de WhatsApp. WhatsApp’ın henüz yürürlüğe girmeyen yeni gizlilik sözleşmesine göre, artık uygulamayı kullanan tüm kullanıcıların verileri, Facebook ve şirket çatısı altındaki diğer uygulamalarla paylaşılabilecek.

Kullanıcılar, 8 Şubat 2021 tarihine kadar telefonlarına düşecek bir uygulama içi bildirimle, bu koşulları onaylamak zorunda kalacak. Peki onaylamazsanız ve verilerinizi Facebook uygulamaları ile paylaşmak istemezseniz ne olur?

KABUL ETMEK ZORUNLU

WhatsApp yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeme gibi bir seçeneğiniz maalesef yok. WhatsApp, söz konusu tarihten itibaren ya bu ilkeleri kabul edersiniz ya da hesabınızı silersiniz ve bir daha kullanmazsınız tarzında bir ifade kullanıyor.

Yani ya yeni sözleşmeyi kabul edip WhatsApp kullanmaya devam edeceksiniz ya da farklı bir anlık mesajlaşma uygulamasına geçeceksiniz. Bunun başka bir yolu yok.

EN FAZLA KİŞİSEL VERİ TOPLAYAN ŞİRKETLER

Hangi şirketin hakkımızda daha çok şey bildiğini keşfetmek için, dünyanın en büyük markalarının hangi kişisel verileri izlediği analiz edildi.

Dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından bazıları ve sizden aldıkları veriler derlenerek, kimliğinizi en çok kullanan şirketler belirlendi.

Şirketlerin toplayabileceği veri türleri; adınız, doğum tarihiniz ve e-posta adresiniz olabileceği gibi; evcil hayvanlarınız, hobileriniz, boyunuz, kilonuz ve hatta neler yapmaktan hoşlandığınız gibi daha detaylı da olabilir.

Şirketlerin bu verilerle ne yaptıkları, hangi sektörde faaliyet gösterdiklerine bağlı olarak farklılık gösteriyor. Ancak şirketler çoğunlukla bu verileri, hedeflenen reklamcılık faaliyetleri için kullanıyor.

Gelin şimdi hep birlikte, Clario araştırmasına göre hangi şirketin ne tür verileri topladığına bir göz atalım.

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ZİRVEDE FACEBOOK VAR

En fazla veri toplayanlar listesinin başında, şaşırtıcı olmayan bir şekilde Facebook yer alıyor. Bir sosyal ağ olarak Facebook, size arkadaşlarınızı önerebilmek, insanlara doğum gününüz olduğunu bildirebilmek, katılmanız için gruplar önerebilmek ve en önemlisi size reklam verebilmek için tüm bilgilerinize ihtiyaç duyuyor.

Kişisel verilerin yüzde 70,59'unu toplayan Facebook; kullanıcılardan kilo, ağırlık ve annenizin evlenmeden önceki soyadı hariç, neredeyse tüm verileri topluyor.

2018 yılı verilerine göre Facebook, reklamlardan 16.6 milyar dolar gelir elde ediyor. Unutmayın, şirketler hakkınızda ne kadar çok şey bilirse, o kadar fazla satış yapıyor.

İKİNCİ SIRA INSTAGRAM'IN

Listenin ikinci sırasında ise yüzde 58,82 veri toplama oranıyla, Facebook'a bağlı Instagram uygulaması yer alıyor. Facebook'un sahip olduğu uygulama, hobileriniz, boyunuz, kilonuz ve cinsel yöneliminiz gibi mevcut verilerinizin yarısından fazlasını elde edebiliyor.

Flört uygulaması Tinder, sizi partnerinizle eşleştirmenize yardımcı olmak için mevcut verilerin yüzde 55,88'ini topluyor. Yaşınız, cinsel yöneliminiz, boyunuz, ilgi alanlarınız ve evcil hayvanınız olup olmadığını bilmenin yanı sıra, banka bilgilerinizi de saklayan Tinder, ücretli üyelikleri size daha kolay bir şekilde satıyor.

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WHATSAPP 45. SIRADA

Son günlerin tartışmalı uygulaması WhatsApp iseen çok veri toplayan şirketler listesinde 45. sırada. İsim, e-mail, telefon numarası ve cihaz kimliği gibi özellikleri toplayan uygulama, verilerin yüzde 11,76'sını topluyor. Ancak bu araştırmanın, WhatsApp'ın son gizlilik güncellemesinden önce yapıldığını hatırlatmakta fayda var.

Yani artık işin içine, listenin ilk sırasındaki Facebook da girecek ve WhatsApp'taki verileri kullanabilecek. Bu nedenle kullanıcıların büyük bir çoğunluğu, Facebook yüzünden artık WhatsApp uygulamasına da güvenmiyor.

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BIP, TELEGRAM VE SIGNAL'DE DURUM NE

Bildiğiniz gibi WhatsApp'ın tepki çeken veri paylaşımı kararından sonra ülkemizde Bip, Telegram ve Signal uygulamaları oldukça popüler hale geldi. Peki bu uygulamalar hangi verilerimizi topluyor?

Karşılaştırmanız açısından, App Store verilerine göre WhatsApp, Bip, Signal ve Telegram'ın topladığı verileri şöyle sıralayabiliriz:

WHATSAPP

BİP MESSENGER

SIGNAL

TELEGRAM