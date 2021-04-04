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    Kullanıcılar, 2021'in ilk çeyreğinde uygulamalara 32 milyar dolar harcadı

    Uygulama harcamaları, bu yılın ilk çeyreğinde rekor seviyeye ulaştı ve 32 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2021 - 12:26
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    Kullanıcılar, 2021'in ilk çeyreğinde uygulamalara 32 milyar dolar harcadı

    Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada akıllı telefon ve internet kullanımı arttı. Bu durum, mobil uygulamalara olan talebi de artırdı.

    App Annie tarafından paylaşılan verilere göre, 2021'nin ilk çeyreğinde mobil uygulama harcamalarında yeni bir rekor kırıldı.

    32 MİLYAR DOLAR HARCANDI

    2021'in ilk çeyreğinde tüketiciler, hem App Store hem de Google Play'deki uygulamalara 32 milyar dolar harcadı. Söz konusu harcama, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artış gösterdi.

    uygulama

    HARCAMALARDA iOS ÖNDE

    Paylaşılan verilere göre iOS kullanıcıları, Android kullanıcılarına göre daha fazla para harcadı.

    İlk çeyrekte iOS uygulamalarına 21 milyar dolar, Android uygulamalarına ise 11 milyar dolar harcama yapıldı.

    Uygulamaların toplam indirilme sayısında da artış yaşandı. Hem iOS hem de Android'deki uygulama indirmeleri 2021'in ilk çeyreğinde yaklaşık yüzde 10 artarak 31 milyara yükseldi.

    OYUNLARA BÜYÜK İLGİ

    Toplam indirmelerin içinde oyunların payı oldukça büyük. Oyun uygulamalarına yapılan toplam tüketici harcamaları, App Store'da yüzde 30 artışla 13 milyar dolara, Google Play'de ise yüzde 9 artışla 9 milyar dolara ulaştı.

    Böylece, ilk çeyrekte uygulamalara harcanan 32 milyar doların 22 milyar dolarını oyunlar oluşturdu.

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