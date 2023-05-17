Kullanıcılara müjde! Windows için iPhone desteği yayında Microsoft, Android kullanıcılarının telefonlarını Windows'a bağlamalarını sağlayan 'Phone Link' uygulamasına iOS desteği ekledi.

ensonhaber.com

Microsoft'un Windows kullanıcılarına sunduğu 'Phone Link' uygulaması ile akıllı telefonlar ile bilgisayarlar birbirlerine bağlanabiliyor.

Bu sayede, bilgisayardan telefon üzerinden arama yapılabiliyor ve mesaj gönderilebiliyor.

Şu ana kadar bu özellik Android cihazlara özel olarak çalışıyordu. Microsoft uygulamanın kapsamını iOS desteğiyle genişletti.

Artık iPhone kullanıcıları, 'Phone Link' (Telefon Bağlantısı) uygulaması ile telefonlarını Windows bilgisayarlara bağlayabiliyor.

Geçtiğimiz günlerde dağıtılmaya başlanan yeni özellik, tüm kullanıcılara ulaşmaya başladı.

Bildirimler PC'de görülebiliyor

Phone Link uygulaması, artık iPhone sahiplerinin Windows 11 PC'ye bağlanmasına ve iMessage aracılığıyla mesaj gönderip almasına ve bildirimlerini bir PC veya dizüstü bilgisayarda görmesine olanak tanıyor.

Telefon Bağlantısı uygulama güncellemesi, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 85 ülkede kullanıma sunuldu.