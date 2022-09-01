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Kullanıcıları izleyen Chrome uzantıları, 1 milyondan fazla indirildi

Kullanıcıları izleyen Chrome uzantıları, 1 milyondan fazla indirildi

McAfee, kullanıcıların internette ne yaptıklarını izleyen beş Google Chrome uzantısı tespit etti. Üstelik bu uzantılar, 1 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı.