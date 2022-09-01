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- Kullanıcıları izleyen Chrome uzantıları, 1 milyondan fazla indirildi
Kullanıcıları izleyen Chrome uzantıları, 1 milyondan fazla indirildi
McAfee, kullanıcıların internette ne yaptıklarını izleyen beş Google Chrome uzantısı tespit etti. Üstelik bu uzantılar, 1 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı.
- Haber Merkezi
- 01.09.2022 - 09:45
- Güncelleme : 01.09.2022 - 10:11
Chrome mağazasında yer alan binlerce uzanttı. genellikle Google Chrome'u daha kullanışlı hale getirmek için tercih ediliyor. Ancak kötü niyetli kişiler, zararlı yazılım içeren uzantılarla kullanıcıları takip ediyor.
McAfee'den güvenlik tehdidi araştırmacıları, kullanıcıların tarama verilerini izleyen beş Google Chrome uzantısı ortaya çıkardı. Söz konusu Chrome eklentileri, şimdiye kadar 1 milyondan fazla kez indirildi.
Tespit edilen Chrome eklentileri; kullanıcının fark edemeyeceği, gizlilik riski oluşturan işlemler gerçekleştiriyor.
5 zararlı Chrome uzantısı
- Netflix Party - 800 bin indirme
- Netflix Party 2 - 300 bin indirme
- Full Page Screenshot Capture - Screenshotting - 200 bin indirme
- FlipShope - Price Tracker Extension - 80 bin indirme
- AutoBuy Flash Sales - 20 bin indirme
McAfee, söz konusu eklentilerin Chrome'dan kaldırılmasını tavsiye ediyor.