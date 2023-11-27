Kullanıcıların çoğu bilemedi: Chrome'daki bu kilit simgesi ne işe yarıyor? Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun? Yeni yapılan araştırma, kullanıcıların internet tarayıcılarındaki bu simgenin ne olduğu hakkında hiçbir fikrinin olmadığını söylüyor.

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Çoğumuzun, Google Chrome'daki asma kilit simgesinin ne anlama geldiğine dair hiçbir fikri olmadığı ortaya çıktı ve uzmanlar, bilgisizliğimizin bizi riske attığı konusunda uyarıyor.

Cardiff Metropolitan Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, insanların yüzde 63'ünün sembolün ne anlama geldiğini bildiğini düşündüğünü, ancak yalnızca yüzde 7'sinin aslında gerçekleri bildiğini ortaya çıkardı.

Bu kilit simgesi ne işe yarıyor

Çoğu kişinin düşündüğünün aksine, Chrome'daki web site çubuğunun solundaki bu kilit simgesi, sitenin güvenilir olduğu veya orijinal olma ihtimalinin daha yüksek olduğu anlamına gelmez.

Bunun yerine, asma kilit sembolü yalnızca bilgisayarınızdan gönderilen verilerin şifrelenmiş olduğunu gösterir.

Baş araştırmacı Fiona Carroll, yaşları 18 ile 86 arasında değişen 528 kişiyle anket yaparak onlara Google Chrome tarayıcı çubuğundaki "asma kilit simgesinin" ne anlama geldiğini sordu.

Simgenin ne anlama geldiğini bildiğinden emin olan birçok katılımcı, asma kilidin sitenin bir şekilde güvenli olduğunu gösterdiğine inanıyordu.

Katılımcılar, asma kilit simgesinin bir web sitesinin güvenli olduğunu, virüslerden ve şüpheli bağlantılardan arınmış olduğunu veya sitenin güvenilir veya orijinal olduğunu gösterdiğini söyledi. Ancak bu yanıtların hiçbiri doğru değil.

Yanıt verenlerin yalnızca küçük bir kısmı, asma kilidin web sunucusundan bilgisayara gönderilen verilerin şifrelendiği anlamına geldiğini doğru bir şekilde bildi.

Kilit simgesi bize ne söylüyor

Asma kilit, web sitesi sunucusu ile kullanıcının bilgisayarı arasındaki iletişimin HTTPS adı verilen bir sistemle şifrelendiği anlamına gelir.

İletişimler üçüncü bir tarafça dinlenemez veya ele geçirilemez, ancak sitenin kendisi yine de güvensiz olabilir.

Asma kilit, paylaştığınız verileri başka kimsenin göremediği anlamına gelse de özellikle de kimlik avı veya sahte bir web sitesi olması durumunda bilgilerinizin yine de web sitesi tarafından çalınabilir.

Bu nedenle, Chrome tarayıcınızın üst kısmında asma kilit simgesinin görünmesi, sitenin güvenli olduğu anlamına gelmez. Çünkü artık birçok kimlik avı sitesi, HTTPS protokolünü kullanıyor ve tarayıcıda kilit simgesi görünüyor.

Google kilit simgesini kaldıracak

Sorun o kadar ciddi ki Google Chrome, simgeyi tamamen kaldırmaya hazırlanıyor.

Mayıs ayında Google Chrome, kullanıcıları yanıltmaktan kaçınmak için asma kilit simgesinin daha tarafsız bir 'ayar simgesi' ile değiştirileceğini belirten bir blog yazısı yayınladı.

Yanlış anlamalar o kadar yaygın ki, FBI da dahil olmak üzere birçok kuruluş, kilit simgesinin web sitesi güvenliğinin bir göstergesi olmadığına dair açık talimatlar yayınlıyor.

Aşağıdaki yeni simge ise yanlış anlaşılmaları en aza indirmek için sitenin güvenilir olduğunu ima etmeyecek şekilde tasarlandı ve bu ay içinde kullanıma sunulması planlanıyor.

Hatta bazı kullanıcılar, artık Chrome'daki adres çubuğunda bu simgeyi görmeye çoktan başladı.