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    Küresel akıllı saat pazarı yüzde 30 büyüdü

    Yapılan pazar araştırmasına göre; bu yıl akıllı saat satışları yüzde 30 artış gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 13:22
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 13:27
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    Küresel akıllı saat pazarı yüzde 30 büyüdü

    Son yıllarda oldukça popüler hale gelen giyilebilir teknolojilere öncülük eden akıllı saatler, özellikle sağlık ve spor takibi konularında öne çıkıyor.

    Her ne kadar koronavirüs ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle şu anda birçok piyasada durgunluk yaşansa da akıllı saat pazarı, yıl genelinde büyüme gösterdi.

    Akıllı saat pazarı yüzde 30 büyüdü

    Yapılan pazar araştırmasına göre; bu yıl akıllı saat sevkiyatları yüzde 30 artış ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

    Hindistan ise yüzde 171 yıllık büyüme ile rekor kırdı ve global olarak en büyük akıllı saat pazarı haline geldi.

    Premium akıllı saatlerin yanında temel niteliklere sahip ucuz akıllı saatlerin piyasaya sürülmesi, satışların artmasındaki en büyük etken olarak göze çarpıyor.

    Küresel akıllı saat pazarı yüzde 30 büyüdü #1

    Üst seviye özellikle donatılmış premium akıllı saat segmentinde yüzde 50 pay alan Apple, yüzde 48 büyüdü ve liderliğini korudu.

    Samsung ise Galaxy Watch 5 serisi ile yüzde 62 civarında bir büyüme  yaşadı ve ikinci sırada kendine yer bldu.

    Temel özelliklerle donatılmış bütçe dostu segmentte ise Noise markası yüzde 25 pazar payı ile lider. Bu markayı Fire-boltt, boAt ve Xiaomi takip ediyor.


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