Küresel çip krizine Malezya darbesi

Malezyalı yarı iletken üreticisi Unisem, bir tesisini 7 gün kapatacağını duyurdu. Bu durum, özellikle otomotiv sektörünü ciddi şekilde etkileyebilir.

Bu yıl başlarında önce otomotiv sektöründe başlayan, ardından diğer sektörlere de sıçrayan küresel çip krizi, etkisini artırmaya devam ediyor. Üstelik gelen haberler, krizin pek de kolay atlatılamayacağını gösteriyor.

Malezyalı yarı iletken üreticisi Unisem, bir tesisini 7 gün kapatacağını duyurdu. Bu durum, halihazırda çip kriziyle mücadele eden otomobil üreticileri başta olmak üzere birçok sektör için yeni bir darbe niteliğinde.

Şirket, koronavirüs vakalarının yayılmasını önlemek ve çalışanların sayısını azaltmak için Perak eyaletindeki tesisini, 15 Eylül'e kadar kapatacağını duyurdu.

Unisem, gelirlerinin yaklaşık yüzde 12'lik kısmını otomotiv sektöründen, yüzde 30'unu ise tüketici elektroniği sektöründen sağlıyor.

ÜRETİM DÜŞECEK

Tesisin geçici olarak kapatılmasının yıllık üretimde yaklaşık yüzde 2'lik kesintiye neden olacağı tahmin ediliyor. Şirketin hisseleri bu yıl yüzde 38 civarında yükselmişti.

Öte yandan, koronavirüs ile mücadele eden Malezya'da vaka sayısı ağustos ayında günlük 20 bini aşmıştı. Ancak o dönemden bu yana aşılamanın hızlanması, vaka sayısını da düşürdü.