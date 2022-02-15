Küresel ısınma etkisi: Antarktika çiçek açtı

Yeni yapılan bir çalışmaya göre, Antarktika'nın iki doğal çiçekli bitkisi, sıcaklıklar arttıkça bölgede hızla yayılmaya başladı.

Küresel ısınmanın neden olduğu etkilerin net bir şekilde görüldüğü Antarktika'da, buzul kayıpları yaşanıyor. Son zamanlarda ise buz sahanlığından dev parçalar koparak denize karışıyor.

Hassas kutup ekosistemlerindeki değişikliklerin son 10 yılda hızlandığını gösteren ilk çalışmaya göre; Antarktika'nın iki doğal çiçekli bitkisi, sıcaklıklar arttıkça bölgede hızla yayılmaya başladı.

Bilim insanları, 2009'dan bu yana bitkilerdeki artışın, önceki 50 yılın toplamından daha fazla olduğunu açıkladı.

BİTKİ ARTIŞI HIZLANACAK

NTV'de yer alan habere göre uzmanlar, küresel sıcaklıklardaki artışın devam etmesiyle gelecekte bu değişikliklerin artacağı konusunda uyararak, bu durumun tüm karasal sistemler üzerinde sonuçları olacağını söyledi.

Güney Orkney Adaları'ndaki Signy Adası'nda çalışan araştırmacılar, kıl otunun 2009 ve 2018 yılları arasında 1960 ve 2009 yılları arasında olduğundan beş kat daha hızlı yayıldığını buldu. İnci otu için ise bu artışın neredeyse 10 kat daha fazla olduğu görüldü.

İtalya'da yer alan Insubria Üniversitesi'nden baş araştırmacı Prof. Dr. Nicoletta Cannone, “Antarktika karasal ekosistemleri küresel ısınmaya hızla yanıt veriyor. Bu bitkilerde bir artış bekliyordum ama bu büyüklükte değil, Antarktika'da büyük bir değişimin meydana geldiğine dair artık birden fazla kanıtımız var.” ifadelerini kullandı.

Antarktika'daki bitki örtüsündeki değişikliklerin en uzun kayıtlarından birini sağlayan araştırmaya göre, değişimin birinci nedeni yaz sıcaklıklarının artması olurken, ikinci neden ise adada bitkileri çiğneyen kürklü fok sayısının azalması olarak gösterildi.

Öte yandan, bilim insanları gelecek 10 yıl içerisinde küresel ısınma nedeniyle Antarktika’da daha fazla buzsuz alan beklediklerini ve bitki örtüsündeki değişimin artacağını vurguladı.