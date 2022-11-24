Küresel ısınma nedeniyle yeni hayvanlar ortaya çıktı

Bilim insanları, küresel ısınmayla beraber ortaya çıkan birçok yeni hayvan türü keşfetti.

Küresel ısınma nedeniyle Dünya'nın ortalama sıcaklıkları sürekli olarak artıyor, bunun sonucunda buzullar yavaş yavaş yok oluyor ve Dünya tehlikeye doğru ilerliyor.

Bilim insanları, küresel ısınmayla beraber ortaya çıkan birçok yeni hayvan türü keşfetti. En büyük değişiklik ise buzların erimesinden dolayı yeni sıcak havaya adapte olmaya çalışan Arktik bölgesi hayvanlarında görüldü.

Yeni türler ortaya çıkmaya başladı

NTV'nin haberine göre, buralarda kutup ayısı ile boz ayının birleşimden oluşan “brolar ayı” adlı bir tür oluştu.

Benzer değişiklikler balinalarda, fok balıklarında ve kurtlarda ve daha bir çok hayvanda yaşandı.

'Brolar ayılar' veya 'Pizzlies' olarak bilinen bu hayvanların, kahverengimsi bir tonu ve kutup ayısı ile boz ayı karışımı bir burnu bulunuyor.

Avlanma için deniz buzuna çok fazla güvenmeyen bu hayvanlar, Kuzey Kutbu akrabalarına göre daha yüksek sıcaklıklara adapte oluyor.

Doğu Kuzey Amerika'da onlarca yıldır 'çakal kurt' olarak bilinen bir çakal-kurt melezi görülüyor. 1920'lerde Kanada'da, çakalların bölgelerini batıdan Ontario'daki Algonquin Park'a kadar genişlettikleri biliniyor.

Bir diğer melez tür de iki farklı türün çiftlemesinden geldi. Gri ve beyaz olan liman yunusları, tipik olarak Kuzey Atlantik ve Kuzey Pasifik'teki ılıman sularda bulunur.

Dall yunusları ise Kuzey Pasifik'te 65 derece kuzey enlemine kadar buluyor ve belirgin bir siyah beyaz desene sahipler. İkisinin melezleri, Kanada'nın British Columbia eyaletinin kıyılarında bulundu.

Dünya risk altında

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan yeni bir rapor, karbon emisyonlarının çok hızlı bir şekilde artmaya devam ettiğini gösterdi.

Rapora göre, emisyonlar bu kadar yüksek kalırsa, dünya 9 yıl içinde 1,5 derecelik önemli bir sıcaklık artış eşiğini yüzde 50 oranında aşma riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

Araştırmacılar, söz konusu durumun, daha yoksul ve gelişmekte olan ülkeler için yıkıcı olacağını açıkladı.

Araştırmacılar, yükselen ısı ve oksijen kaybının, yaklaşık 250 milyon yıl önce Permiyen döneminin sonunda meydana gelen kitlesel yok olma olayını hatırlattığını söylüyor.

Büyük ölüm olarak bilinen bu afet, gezegendeki deniz hayvanlarının yüzde 96’sının ölümüne neden olmuştu.