Küresel ısınma, ölümcül hastalıkları geri getirebilir

Bilim insanları, Kuzey Kutbu'nda erimeye başlayan donmuş toprakların, çok eski çağlardaki ölümcül hastalıkları geri getirebileceğini söylüyor.

Dünya'nın ortalama sıcaklıklarının sürekli olarak arttığı bilinen bir gerçek. Bilim insanları, özellikle kutup noktalarındaki hızlı ısı artışı nedeniyle oldukça endişeli.

Dünya'nın ısınmasının insan da dahil pek çok tür açısından yarattığı tehditlerin yanı sıra, şimdiye kadar pek tahmin edilemeyen başka sorunlar da ortaya çıkabilir.

Bilim insanları kuzeyin derinliklerinde hızla ısınan iklimin, uzun süredir aktif olmayan virüsleri açığa çıkarma riski barındırdığını ifade ediyor.

DONMUŞ TOPRAKLARDA VİRÜS TEHLİKESİ

100 bin yıl önceye dayanan bu ölümcül virüsler, Kuzey Kutup Bölgesi'ndeki uzun yıllar donmuş topraklarda (permafrost) bulunuyor ve bu topraklar son buz devrinden beri ilk defa günümüzde erimeye başladı.

Araştırmacı Dr. Chantal Abergel, tehlikenin yalnızca eriyen donmuş topraklardan kaynaklanmadığını, aynı zamanda daha önce çok seyrek nüfuslu bölgelerde artan insan ve hayvan etkinliğinin de riski artırdığını ifade etti.

Claverie, "Virüsler uygun bir konakla temas ederse o zaman yeniden etkin hale gelecek. Bu nedenle, eğer bir insanı bahsi geçen küresel salgınla ilişkili donmuş virüslerin bulunduğu bir yere giderse, enfekte olacaktır ve bu da virüsün çoğalmasına neden olacak. Böylece yeni bir küresel salgın başlayacak." dedi.